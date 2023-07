Nubifragio a Milano, grandine e quasi 40 millimetri di pioggia: strade allagate e voli dirottati – I video

Grandine e pesanti piogge si sono abbattute nella notte a Milano e nell’hinterland. Diverse strade sono state allagate a causa dei quasi 40 millimetri di precipitazioni cadute. Molte aree si sono presto trasformate in fiumi a causa della scarsa capacità del terreno di assorbire l’acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree anche in mattinata a causa di alberi caduti e seminterrati allagati. Le zone che hanno subito più disagi sono Città studi, Maggiolina e Isola. Problemi anche a Corbetta con molte cantine piene d’acqua. A causa del maltempo oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia.

I voli dirottati

Un volo British Airways atteso in serata è arrivato alle 4 di questa mattina a causa della tempesta in quota. Per la stessa ragione gli organizzatori del Rugby Sound festival hanno bloccato il concerto degli Articolo 31 in corso a Legnano (Milano). Secondo le previsioni, nelle prossime il cielo sarà solo parzialmente nuvoloso. «Sono eventi difficili da prevedere, soprattutto rispetto alla loro localizzazione precisa. In tre ore, nel centro di Milano è caduta tanta acqua quanta viene normalmente registrata nelle prime due settimane di luglio messe insieme», ha dichiarato Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it.

