Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode: la proclamazione in collegamento dall’Egitto

Nelle scorse settimane aveva consegnato la tesi e fatto richiesta di poter tornare a Bologna per discuterla in presenza, ma le autorità egiziane si sono opposte

Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna. Il ricercatore si è collegato da remoto direttamente dall’Egitto, dove ha discusso la sua tesi in letterature moderne comparate post coloniali. Zaki è tornato libero, ma aspetta ancora che si concluda la vicenda giudiziaria che lo aveva travolto e portato all’arresto. Nelle scorse settimane aveva consegnato la tesi e fatto richiesta di poter tornare a Bologna per discuterla in presenza. Ma le autorità egiziane hanno negato la richiesta dell’esenzione temporanea del divieto. «È stato un percorso difficile, oggi siamo molto felici, oggi è un giorno di festa, ma la festa vera la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna», ha dichiarato il rettore Giovanni Molari, presente alla proclamazione della laurea magistrale.

Le parole del ricercatore

«Sono grato a tutti, sono fortunato ad essere uno studente dell’Università di Bologna, e ringrazio le istituzioni, la città e tutti coloro che mi sono stati vicino, spero presto di essere lì con voi», ha commentato Zaki. Nei suoi ringraziamenti ci ha tenuto a citare Nelson Mandela: «Sembra sempre impossibile finché non viene fatto, questa frase si avvicina molto al mio caso». Patrick Zaki è stato arrestato tre anni fa nel 2020 con le accuse dei reati di diffusione di disinformazione, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza. Il 32enne è stato scarcerato dopo due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021, ma il procedimento non è ancora concluso e la prossima udienza è fissata il 18 luglio.

