«Sei un fr*cio di merda», poi gli tagliano un orecchio: l’aggressione a una coppia di Torino

Pesante aggressione a una coppia di uomini di Torino. Lo scorso 13 giugno i due sono stati bloccati alle spalle da quattro persone al locale sotto la propria abitazione. In tre hanno colpito uno dei due, il più grande, e un altro ha invece aggredito il più giovane della coppia, insultandolo e recidendogli una parte dell’orecchio. «Sei un fr*cio di merda, un fr*cio di merda…hai capito?», gli ha urlato uno degli aggressori. A denunciare l’accaduto è l’associazione Gay Help Line, secondo quanto riferiscono Rai News e Gayburg. Stando alla ricostruzione dei fatti data dalla coppia, nessuno è intervenuto per aiutarli. Uno dei due è però riuscito a liberarsi e a chiamare le forze dell’ordine. Hanno sporto denuncia e sono andati in pronto soccorso. Gli aggressori hanno invece dato una versione diversa dichiarando che le vittime avrebbero insultato un senzatetto che dormiva sotto casa. Pertanto, loro sarebbero intervenuti per difenderlo.

Il racconto di uno degli aggrediti

«Non conosciamo queste persone, che però ho visto spesso sotto casa: nei giorni prima avevo capito che ci prendevano in giro come gay perché quando passavo sotto casa ridevano, facevano il segno con l’orecchio, e dicevano guarda chi c’è?», ha raccontato l’uomo a cui è stato tagliato il lobo dell’orecchio. «L’estrema crudeltà e l’efferatezza dell’accaduto evidenzia chiari indicatori di pregiudizio omofobo», aggiunge Alessandro Cataldi, avvocato di Gay Help Line.

