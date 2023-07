Cosa farà Alessandro Orsini dopo l’addio di Berlinguer alla Rai: «Sto ricevendo offerte importanti»

Nell’intervista che oggi ha rilasciato al Fatto Quotidiano l’ex Rai Bianca Berlinguer ha detto che l’ostilità nei confronti di Alessandro Orsini è stata una delle cause del suo addio a Viale Mazzini. Ma alla domanda sugli ospiti della sua nuova trasmissione a Mediaset per ora ha dato la certezza della partecipazione solo per Mauro Corona: «Lui ci sarà certamente». Il professore di sociologia su Facebook ha invece aperto a nuove collaborazioni: «Vorrei rasserenare tutti coloro che mi odiano e che mi stanno inviando messagggi di insulti violenti dopo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai al grido di: “Finalmente Orsini sparirà dalla televisione” in stile dirigenti di Più Europa. Amatissimi odiatori, che problema c’è? Sereni, tranquilli, rilassati: sto ricevendo offerte importanti da tante trasmissioni. Sarò presente in televisione, se lo vorrò. Essere il vostro incubo è un sogno per me. Non sarei stato così tenace senza tutti questi attacchi. La cultura come strumento di liberazione da ogni forma di oppressione».

