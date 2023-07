De Luca contro Bianca Berlinguer: «Avete tirato questa sola a Mediaset». E su Corona: «Troglodita vestito da capraio afgano»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha abituato cittadini e spettatori ai suoi affondi, che non risparmiano nessuno: da Elly Schlein fino ai personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi è toccato al caso televisivo del momento: il trasferimento di Bianca Berlinguer a Mediaset. Come è noto, insieme a lei ci sarà anche il “fedele” Mauro Corona, lo scrittore ospite fisso della trasmissione. Ed ecco l’affondo di De Luca durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli: «Non so come farete senza…avete tirato una sola a Mediaset con la Berlinguer che si accompagnava a quella specie di cammelliere yemenita (…), quel neanderthal, quel troglodita vestito da capraio afgano. Sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza. Che bella sola avete tirato a Mediaset».

