Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai dopo 34 anni: «Lascio Cartabianca e ogni incarico»

Bianca Berlinguer ha comunicato alla Rai le sue dimissioni «da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Cartabianca» e, dopo 34 anni nel servizio pubblico, sarebbe in procinto di approdare a Mediaset. La giornalista ha ringraziato l’azienda, rivendicando di aver sempre lavorato in autonomia «sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento». Anche i vertici Rai hanno ringraziato la giornalista, facendole gli auguri «per il proseguimento della sua attività professionale», mentre sono ancora in corso le pratiche per la risoluzione del contratto. In mattinata l’ad Sergio aveva confermato che Cartabianca non è previsto nel palinsesto di Rai3 del prossimo anno e che l’azienda era in attesa di conoscere «la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3». Secondo alcune indiscrezioni, la giornalista si sarebbe già accordata con Mediaset, come anticipato da Libero alcuni giorni prima.

Leggi anche: