Monza, 22enne insultato e aggredito per il colore della pelle e la sua disabilità: denunciato 47enne

Un ragazzo di 22 anni di origini egiziane è stato aggredito da un uomo di 47 anni per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. È successo su un autobus a Monza lo scorso 4 luglio, ma i fatti sono stati resi noti solo oggi, 7 luglio. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato insultato e buttato a terra. A chiamare la polizia è stato il padre del 22enne. Il quale era stato chiamato dal figlio spaventato perché c’era un uomo che aveva iniziato a insultarlo gratuitamente con frasi razziste e abiliste. Versione confermata dalle testimonianze di alcuni presenti. Avendo notato che l’aggressore era sceso alla fermata precedente, il giovane aveva richiamato il padre. Dicendogli che non era più necessario che lo raggiungesse alla fermata

Aggredito anche il padre del ragazzo

Ma una volta sceso dal mezzo se lo è ritrovato alle spalle. A quel punto è stato spintonato, buttato a terra e insultato. Il genitore del ragazzo ha tentato di intervenire, ma è stato raggiunto anche lui da un pugno al volto. A quel punto alcune persone presenti sono intervenute per bloccare l’aggressore fino all’arrivo degli agenti. Il 47enne – che risulta avere già dei precedenti per droga, riciclaggio, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento e ingiurie – è stato denunciato dalla polizia per lesioni, percosse e ingiuria, aggravate dall’odio razziale e dalla minorata difesa. Inoltre, per il giovane è stata attivata la procedura del Codice Rosso, prevista dalla legge del 19 luglio 2019. Che prevede uno “sprint” per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati.

Leggi anche: