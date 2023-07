A fuoco un pullman sulla A12, turisti feriti e intossicati soccorsi in autogrill: code e caos in autostrada in Liguria

Le fiamme hanno divorato un pullman che si trovava all’interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un bus di turisti che avrebbe preso fuoco a causa del surriscaldamento. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio. Il rogo ha tuttavia dato origine a una densa nube di fumo all’interno del tunnel: sul posto sono state mandate per questo motivo anche sette ambulanze e due auto mediche. Ci sarebbero infatti diversi intossicati: si tratterebbe, secondo quanto scrive Il Secolo XIX, di turisti lombardi di ritorno dalle Cinque Terre. I passeggeri, in ogni caso, sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell’area di servizio di S. Ilario. Tra essi ci sarebbe anche una donna incinta. Le peggiori condizioni sono quelle dell’autista del pullman, l’ultimo a scendere dal mezzo, costretto a ricorrere alla camera iperbarica. L’intervento in corso sta riguardando anche la polizia stradale e i tecnici di Aspi. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni: oltre dieci chilometri di coda si sarebbero già formati, e sarebbero in aumento.

Autostrada chiusa a lungo

In una nota Aspi ha pregato di «differire assolutamente o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure. C’è fumo su entrambe le carreggiate – spiega la nota – Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi. Il percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno». Sui tempi di soluzione della situazione, Aspi non ha ancora alcuna certezza: «La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente».

