Ignazio La Russa e quel consiglio a Daniela Santanchè su Visibilia. «Se vuoi salvarti, evita la bancarotta»

Ci sarebbe un consiglio, che la ministra del Turismo avrebbe seguito, dato dal presidente del Senato Ignazio La Russa sulla vicenda di Visibilia. Il 5 novembre 2022 – riporta il Fatto Quotidiano – tre giorni dopo la notizia dell’indagine della Procura di Milano, il numero uno di Palazzo Madama consigliò alla ministra Daniela Santanchè di evitare l’accusa di bancarotta della sua società Visibilia per provare a garantirsi la permanenza nel governo Meloni. A riferirlo due fonti che sono a conoscenza del contenuto del colloquio e che chiedono l’anonimato. L’incontro sarebbe avvenuto in una riunione nello studio legale La Russa a Milano. Sul tavolo non sono le grane giuridiche ma anche il tema politico. Con un’imputazione per bancarotta e un alto ammontare di debiti con l’erario, difficilmente Santanchè avrebbe potuto reggere a lungo al capo del dicastero del Turismo. Pertanto la parlamentare Fdi avrebbe dovuto iniziare una riconciliazione con il fisco per evitare l’accusa di bancarotta, a costo di sopportare l’accusa di falso in bilancio. Un consiglio, riporta il Fatto, che sarebbe stato seguito dalla ministra. A fine novembre – spiega la testata – ha immesso nelle sue quattro società 4,5 milioni di liquidità facendo partire un piano di salvataggio e in attesa della pronuncia del Tribunale fallimentare di Milano avrebbe vincolato vincolato la villa da 6 milioni in centro a Milano, i guadagni dal Twiga e il proprio stipendio da senatrice.

