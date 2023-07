Il tuffo dal motoscafo nuova sfida su TikTok, cos’è la challenge del “boat jumping”: i primi morti negli Usa – I video

Chi vi partecipa salta da un motoscafo in corsa, nella schiuma creata dai motori in mare

L’obiettivo è saltare da un motoscafo in corsa, nella schiuma che i motori hanno creato in mare. E, ovviamente, riprendere tutto con il telefonino: questo perché la challenge soprannominata “boat jumping” (“salto dalla barca”) trova la sua popolarità sui social, e in particolare su TikTok. La sfida può infatti attirare con facilità likes e condivisioni. Ma anche portare alla morte: così è stato per 4 persone in Alabama, negli Stati Uniti. Questo perché il violento impatto con l’acqua può provocare la rottura immediata dell’osso del collo, con conseguente annegamento. Uno scontro così letale a causa del contrasto tra l’alta velocità del motoscafo e l’immobilità dell’acqua, che trasforma quest’ultima in una piattaforma di atterraggio dura come il cemento.

La challenge non è nuova: sotto l’hashtag di riferimento, è possibile trovare video vecchi di almeno un paio d’anni. Ma ultimamente, sembra aver fatto particolare presa sul pubblico più giovane, e non solo: il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad, come riportato dal Daily Mail, ha dichiarato che «negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili». «Stavano facendo una sfida su TikTok – ha spiegato -. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuori dalla barca, si sono letteralmente rotti il collo. Praticamente sono morti all’istante». L’ultimo di loro era un uomo di mezza età, così come la prima vittima di quest’anno: un adulto morto a febbraio dopo essersi tuffato nel fiume Coosa, mentre sua moglie e i loro figli filmavano la scena.

