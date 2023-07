Wimbledon, Sinner batte Galan in tre set e vola ai quarti: «Sarà una sfida durissima»

Il tabellone maschile del Major londinese, mentre sta per iniziare l’ultima settimana del torneo, vede comparire ancora i nomi di due italiani. Ieri Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso agli ottavi – che giocherà domani, 10 luglio, contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz -, oggi Jannik Sinner ha battuto in tre set Daniel Elahi Galan. L’italiano, ottava testa di serie di Wimbledon, ha regolato il tennista colombiano con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Ai quarti, Sinner sfiderà il russo Roman Safiullin, numero 92 al mondo: il match è in programma per martedì 11 luglio. A fine partita, Sinner ha dichiarato: «Sono molto contento, oggi è stata una giornata dura. Non mi sentivo tanto bene sul campo, ciononostante ho lottato su ogni palla. Galan è un ottimo servitore, io ho fatto di tutto per vincere i punti importanti, grazie al pubblico che mi ha sostenuto». E sulla prossima partita, ha aggiunto: «Sarà una sfida durissima. Chiunque arrivi ai quarti di Wimbledon è un giocatore pericoloso. Ho giocato contro Safiullin in Atp Cup un paio di anni fa, è stata una partita dura. Vedremo, è un problema che rimanderò a dopodomani».

