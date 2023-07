L’addio di Milinkovic alla Lazio, verso il sì alla mega-offerta Saudita: l’Al-Hilal accetta le richieste di Lotito

Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio al club saudita Al Hilal. Alla viglia della partenza della squadra di Maurizio Sarri per il ritiro di Arronzo, il centrocampista serbo è a un passo dal dire sì all’offerta milionaria che chiude la sua esperienza con la Lazio dopo otto anni. Fonti vicine alla trattativa confermano che il club di Riad ha accettato la richiesta di 42 milioni di euro, comprensiva di commissioni al procuratore, avanzata dal presidente laziale Claudio Lotito. Per Milinkovic, in scadenza di contatto nel 2024, i sauditi avrebbero garantito un contratto a base fissa di 25 milioni, mentre secondo La Gazzetta dello Sport si tratterebbe di 30 milioni con ingaggio per tre anni. Ancora aperto il confronto sugli eventuali bonus. Lo shopping saudita mette a segno l’ennesimo colpo, dopo aver portato nella Saudi Pro stelle come Ronaldo, Benzema, Kanté, Mendò, Brozovic, e Firmino. Milinkovic poi raggiungerà in Arabia Saudita tra i suoi nuovi compagni anche Ruben Neves e Koulibaly.

