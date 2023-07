Confermato lo stop dei treni di domani su Trenitalia e Italo: ma lo sciopero finirà alle ore 15

Buco nell’acqua per il tavolo sullo sciopero dell’handling al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti sindacali secondo cui «non ci sono avanzamenti» sulla trattativa con le aziende e quindi lo sciopero di sabato del personale di terra degli aeroporti è confermato. Non solo, non è nemmeno revocato quello che riguarda i treni Italo e Trenitalia. Su questo versante il ministero guidato da Matteo Salvini ha inviato un provvedimento sulle astensioni proclamate per domani e che coinvolgeranno il settore ferroviario. Il provvedimento prevede una riduzione della durata delle astensioni già proclamate per domani, giovedì 13 luglio 2023, dalle 3 del mattino fino alle 2 di venerdì 14. Con il provvedimento firmato da Matteo Salvini lo sciopero terminerà alle ore 15. Il ministro ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell’assicurazione – maturata durante il tavolo al ministero e di cui Salvini si fa garante – dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione. Il Mit – spiega una nota – ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi.

Salvini: «Firmo ordinanza di riduzione perché non si lasciano a piedi gli italiani»

«Ho appena firmato l’ordinanza – dichiara il ministro Salvini – che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi un milione di italiani, con 35 gradi, era impensabile. Mi adopererò affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe».

Gli scioperi di giovedì e sabato: chi si ferma (tra treni e aerei) e per quante ore

Giovedì ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal avevano proclamato uno stop di ventiquattr’ore: dalle ore 3 di giovedì 13 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Lo stop invece ci sarà fino alle ore 15 di giovedì. Sabato 15 luglio invece lo stop riguarderà il trasporto aereo. Si fermerà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in per otto ore: dalle 10 alle 18.

