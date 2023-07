Vilnius, si chiude il vertice Nato. Meloni: «Non solo Ucraina, abbiamo chiesto attenzione anche al Sud»

Per due giorni, la Lituania è stato il centro dell’Occidente. È nella sua capitale, Vilnius, che circa 40 capi di Stato si sono ritrovati per il vertice Nato. Inevitabilmente, le conversazioni tra i leader dell’Alleanza atlantica hanno gravitato intorno all’aggressione russa in Ucraina. Tanto l’adesione imminente della Svezia – con il placet di Recep Tayyip Erdoğan -, quanto la promessa che anche Kiev, quando la guerra finirà, potrà aderirvi, hanno causato l’irritazione del Cremlino. Prima di rientrare a Roma con il resto della delegazione italiana – a Vilnius, tra gli altri, erano presenti i ministri Crosetto e Tajani -, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa. «In questo mondo sempre più incerto, questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo: nessuno di noi sarebbe al sicuro senza l’unità dell’Alleanza atlantica e la determinazione a difendere i valori e le regole del diritto internazionale». Esordisce così la leader di Fratelli d’Italia, sottolineando la centralità del tema ucraino nel corso del summit. Ma, «abbiamo anche chiesto maggiore attenzione nei confronti del fianco Sud».

Meloni giustifica così la richiesta: «La guerra in Ucraina ha avuto pesanti ripercussioni soprattutto sui paesi in via di sviluppo. Penso all’Africa, non perché il governo italiano abbia un’ossessione. Banalmente, perché è uno dei quadranti sui quali maggiormente si vedono ogni giorno le conseguenze del conflitto ucraino, che creano instabilità in cui si inseriscono spoiler esterni e l’avanzata del fondamentalismo, che si ripercuote anche da noi». La presidente del Consiglio ripete un concetto già espresso in passato, ovvero che «la libertà ha un costo». Ma, aggiunge, «quello che si investe in difesa torna dieci volte tanto in termini di difesa dei nostri interessi nazionali. Chi dice che dobbiamo smobilitare e denuncia certe ingerenze deve capire che le due cose non stanno insieme». Una dichiarazione che prelude alla questione delle spese militari che ogni Paese Nato si impegna a sostenere: «Crediamo che nell’impegno sul 2% di spesa dedicata alla difesa in rapporto al Pil si debba tenere conto della progressione, della sostenibilità e della responsabilità e della partecipazione al funzionamento dell’Alleanza che ogni alleato assume. Lo dico da premier di una Nazione che con quasi 3 mila uomini è il principale contributore in termini di presenza nelle missioni di pace».

Il video della conferenza stampa

In aggiornamento

Leggi anche: