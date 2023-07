Sondaggi, Fratelli d’Italia perde due punti in 10 giorni. Ma la fiducia in Meloni è intatta

Fratelli d’Italia perde quasi due punti percentuali in dieci giorni. E passa dal 29,2% al 27,4%. Il sondaggio di Euromedia Research illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa racconta che mentre la fiducia nella premier è stabile, quella nel partito meno. Cresce invece la Lega di Salvini che guadagna l’1,4% e sfiora il 10%. Il Partito Democratico aumenta i voti dello 0,6% e arriva al 20,8%. Mentre l’indice di fiducia nella premier è a quota 40,6% (-0,1%). Anche il governo è considerato ancora stabile dalla maggioranza del campione (44,1%). Ma dalla fine di giugno l’esecutivo ha perso il 5,4% del consenso. Tra le motivazioni della difficoltà attuale in molti seguono l’interpretazione dell’esecutivo. E danno la colpa al «solito attacco politico ad orologeria» (45,9%). Per un elettore su due invece si tratta di una casualità. Dettata semmai dall’esposizione mediatica dei personaggi della maggioranza. Il 47,9% in compenso non avverte segnali di difficoltà. Ma il silenzio di Giorgia Meloni sui politici coinvolti fa rumore. C’è chi lo interpreta come un’assenza. Infine emerge un 19% che riconosce la premier in grande difficoltà sulle sue posizioni. Ciò nonostante, il centrodestra in totale assomma il 44,7% delle preferenze. Il centrosinistra è a quota 25,3%. Il Movimento 5 Stelle raggiunge le preferenze del 16% degli italiani. Azione è al 4,2% e Italia Viva al 3,9%.

