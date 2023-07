La multa Fifa per l’Al-Nassr blocca Brozovic, tesseramenti congelati: spunta l’ipotesi Barcellona

Se il club saudita non ripiana i debiti contratti con il Leicester, il croato non potrà scendere in campo al fianco di CR7 almeno per un anno e mezzo

Marcelo Brozovic potrebbe non scendere in campo con l’Al-Nassr fino al 1° gennaio 2025. A rivelarlo è il quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo. Il motivo sarebbe la sanzione comminata nei giorni scorsi dalla Fifa, che ha bloccato il calciomercato del club saudita per tre sessioni a causa di alcuni pagamenti insoluti nei confronti del Leicester. A causa di questo provvedimento, l’Al-Nassr – dove gioca, tra gli altri, Cristiano Ronaldo – non potrà tesserare nuovi giocatori fino al 2025, compreso l’ex centrocampista dell’Inter. Nonostante Brozovic abbia già firmato il contratto con la nuova squadra, il transfer – ossia il documento che attesta il passaggio da una società all’altra – non è ancora arrivato. Di conseguenza, il contratto firmato da Brozovic non avrebbe alcun valore. Se la ricostruzione del Mundo Deportivo dovesse essere confermata, il club saudita si ritroverebbe ad aver pagato 18 milioni di euro per un giocatore che non potrà scendere in campo prima di un anno e mezzo.

Secondo il quotidiano spagnolo, c’è una possibile soluzione per l’Al-Nassr. Per poter sbloccare il proprio mercato, il club saudita dovrebbe pagare tutti i debiti insoluti. A quel punto, la sanzione della Fifa non avrebbe più alcun effetto e Brozovic potrebbe scendere regolarmente in campo. Il caso su cui è intervenuta la Fifa riguarda la cessione di Musa dal Leicester al club saudita. Nel 2018/19, il nigeriano ha trascinato l’Al-Nassr al trionfo in campionato con 14 reti in 62 partite. Un traguardo che avrebbe dovuto portare la società a versare nelle casse degli inglesi un bonus aggiuntivo di 390mila sterline, che però non sono mai arrivati. Da qui la decisione della Fifa di avviare un’indagine e poi di imporre una sanzione all’Al-Nassr. Non è chiaro se il club in cui milita Cr7 abbia intenzione di ripagare il debito oppure rinunciare all’arrivo di Brozovic. In caso dovesse scegliere questa seconda opzione, scrive El Mundo Deportivo, l’ex centrocampista dell’Inter potrebbe finire al Barcellona, che non ha mai nascosto il suo interesse per il giocatore.

