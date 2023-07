Fabio Fazio presenta la squadra (che non cambia) per Discovery. Ci sarà anche Nino Frassica

Squadra che vince non si cambia, al massimo è il campo ad essere diverso. «Un nuovo grande inizio!», scrive Fabio Fazio su Instagram pubblicando una foto con le colleghe storiche a Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback alla presentazione della trasmissione. Perso il posto in Rai, il trio ha trovata casa su Nove, il canale del gruppo Discovery che ha strappato il conduttore all’emittente nazionale poche settimane fa. Il programma andrà in onda alle 19.30, mentre in Rai il posto di Fabio Fazio sarà occupato da Report di Sigfrido Ranucci. Tra le novità della prossima stagione di Che Tempo che Fa, ci sarà anche Nino Frassica. Nei commenti sotto il post Instagram di Fazio, si leggono sia messaggi d’augurio che d’insulto. I «Non sanno cos’hanno perso, villici»; «La Rai non vi merita, buona fortuna a voi» si alternano ai «venduti».

