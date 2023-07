Maltempo, nubifragio a Udine e Gorizia: tetti scoperchiati, alberi caduti ed evacuazioni

Un nubifragio ha colpito il Friuli Venezia Giulia occidentale tra Udine e Gorizia. Oltre 500 le chiamate al Nue 112 della regione. Una violenta ondata di maltempo ha funestato la zona con piogge abbondanti (10-30 mm), grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari verificatosi dalle 2:30 della notte per alcune ore. Le cronache raccontano di tetti scoperchiati, alberi caduti e dieci evacuati. Molto impegnati i vigili del fuoco: sono circa 400 gli interventi, tra quelli effettuati e ancora da espletare. La Protezione civile ha operato con oltre 100 volontari e 38 automezzi; i soccorritori sono ancora sui posti per rimuovere ramaglie e tagliare alberi, ripulire le strade. In particolare si sono verificati distacchi di massi su strade nella zona Alta Val Torre. L’allerta meteo permane e resterà in vigore fino a mezzanotte, sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione da nord verso sud.

immagine di repertorio Vigili del Fuoco

