Napoli, identificato l’uomo che picchia la fidanzata per strada a Posillipo – Il video

L’uomo ripreso in un video, diventato poi virale, mentre schiaffeggia una donna a Napoli è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un 36enne della provincia di Napoli mentre la donna, una 28enne, è la sua fidanzata. Il fatto è accaduto lo scorso 8 luglio in via Orazio, nel quartiere Posillipo. L’uomo, dopo aver aggredito la donna, ha anche avuto un litigio con altre persone accorse in aiuto della vittima. A dirigere e coordinare le indagini è stata la Procura della Repubblica di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”. La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha parlato con i familiari della ragazza: «Bisogna convincerla a sporgere denuncia». «È il momento di dare davvero un segnale forte contro la violenza sulle donne. Le facciamo un appello pubblico: denuncia. Fallo per te e per aiutare anche la persona che ti ha fatto del male», ha aggiunto il parlamentare rivolgendosi alla 28enne.

