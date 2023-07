Picchiata dal fidanzato a Napoli, è stata lei a denunciarlo: i ragazzi che volevano aiutarla pronti a testimoniare – Il video

È stata la ragazza di 28 anni picchiata dal fidanzato a Napoli a denunciarlo ai carabinieri della stazione Vomero, dopo essersi fatta visitare al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Grazie a lei quindi i militari hanno potuto identificare l’uomo nel video diventato virale realizzato da alcuni turisti stranieri, come ha raccontato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sui social. In quelle immagini si sono visti anche alcuni ragazzi che cercavano di prendere le difese della ragazza, mentre lei si metteva in macchina assieme a chi l’aveva schiaffeggiata poco prima. E proprio quei ragazzi tra i 18 e i 20 anni «che non si sono girati dall’altra parte mentre avveniva l’aggressione», come sottolinea Borrelli, si sono detti disponibili a testimoniare nell’eventuale processo, dopo la denuncia per lesione aggravate a carico dell’uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i fatti sono avvenuti la sera tra l’8 e il 9 luglio in via Orazio, tra i quartieri di Posillipo e Chiaia. L’aggressore è stato identificato anche attraverso il numero di targa e si tratterebbe di un 36enne di Afragola che ha anche precedenti per droga. La sera dell’aggressione, anche i ragazzi presenti sul posto avevano avvertito i carabinieri: «La famiglia della vittima, resasi conto della situazione – ha spiegato Borrelli che ha incontrato i ragazzi testimoni della vicenda – è intervenuta con grande determinazione e le forze dell’ordine e la magistratura si sono mosse con grande celerità».

Foto di copertina: FACEBOOK / Francesco Emilio Borrelli | Il gruppo di ragazzi che ha assistito all’aggressione della 28enne a Napoli con il deputato Borrelli

