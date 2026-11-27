L'attacco all'azienda agricola Alpija di Tolmin in Slovenia. Conteneva salumi dal valore di 250mila euro

Un attacco informatico ha colpito l’azienda agricola Alpija di Tolmin in Slovenia. Gli hacker hanno alzato la temperatura di frigoriferi e celle frigo che contenevano salumi dal valore di 250mila euro. Quando però un tecnico ha provato a rientrare nel sistema ha trovato una foto del ministro e segretario della Lega Matteo Salvini con sotto la scritta: «Dovete ringraziare zio Matteo». A raccontare la notizia al portale sloveno 24ur.com il direttore della cooperativa agricola di Tolmin, Nikola Šavle. Si tratta di un attacco simile a quelli che hanno colpito a inizio novembre diversi supermercati in tutta Europa.

Come è avvenuto l’attacco

L’allarme è scattato verso mezzogiorno quando un dipendente del salumificio ha notato, quasi per caso, che la temperatura in una cella frigorifera era impostata a 100 gradi. Considerando i recenti attacchi in tutta Europa, il personale ha immediatamente iniziato i controlli nella struttura trovando un altro frigorifero con la temperatura impostata sui 20 gradi. Secondo quello che ha raccontato Šavle, quando il tecnico dell’assistenza ha cercato di accedere all’impianto di raffreddamento si è trovato davanti un blocco. Sullo schermo c’era una foto del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con la didascalia in italiano «Dovete ringraziare zio Matteo».

Cos’era successo negli altri attacchi hacker

Sul caso indaga la polizia di Nova Gorica che ipotizza un attacco a un sistema informatico: un accesso non autorizzato al sistema di gestione a distanza di frigoriferi e congelatori. Nessuno ha rivendicato l’attacco e resta un mistero perché sia stata scelta proprio la foto del vicepremier. Questo non è un caso isolato. A inizio ottobre, infatti, erano stati colpiti centinaia di supermercati in Francia, costringendo alcuni negozi a buttare intere scorte di cibo. E a novembre la replica, con decine di negozi in diversi europei che hanno subito diversi attacchi.