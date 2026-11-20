Un nuovo sofisticato tentativo di truffa su Whatsapp ha coinvolto una coppia di Bergamo: nella loro conversazione a lui è comparso un messaggio con una richiesta di soldi proveniente da lei. Sul telefono di lei di quel messaggio però non c'è traccia

Tra un “passa una buona giornata” e un “a che ora torni stasera?” compare un altro messaggio, sulla chat di Whatsapp di una coppia di Bergamo. È un messaggio di lei, che scrive al compagno chiedendogli di farle un bonifico. Solo che quel messaggio non lo ha scritto realmente lei. È una truffa, una delle più sofisticate perché si insinua in una chat esistente tra due utenti. In questo caso, la truffa non è andata a buon fine perché l’uomo si è insospettito per la richiesta insolita e ha telefonato alla donna, che ha negato di aver scritto quel messaggio. Messaggio che, tra l’altro, nella chat di lei non compariva nemmeno.

La richiesta di bonifico nella chat della compagna

Il messaggio è comparso nella chat la mattina di mercoledì 18 novembre: l’uomo stava utilizzando Whatsapp per comunicare con la compagna quando, nella conversazione, sono comparsi alcuni messaggi con una richiesta di denaro con tanto di Iban del conto corrente.

Secondo quanto raccontato dall’uomo a L’Eco di Bergamo, alcuni malviventi sarebbero riusciti a inserirsi nella conversazione privata, sostituendosi alla donna. La particolarità del tentativo di raggiro sta proprio in questo dettaglio: la richiesta non sarebbe arrivata da un nuovo contatto che si spacciava per la compagna, ma sarebbe comparsa all’interno della chat che i due utilizzavano normalmente.

La telefonata e i messaggi che la donna non vedeva

Insospettito dalla richiesta della compagna, l’uomo le ha telefonato, scoprendo così che non solo la donna non aveva mai scritto quei messaggi, ma nemmeno li ritrovava all’interno della chat. L’uomo si è rivolto ai carabinieri di Bergamo per presentare denuncia. Ha inoltre deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto per mettere in guardia altre persone, in particolare gli anziani.

Come è stato possibile inserirsi nella conversazione?

Resta da chiarire l’aspetto più inquietante della vicenda: come abbiano fatto i truffatori a far comparire i messaggi nella conversazione visualizzata dall’uomo, senza che la compagna ne avesse traccia sul proprio dispositivo.

Le modalità tecniche dell’eventuale intrusione non sono state ancora accertate e non è quindi possibile stabilire se uno degli account Whatsapp fosse stato compromesso o se gli hacker avessero sfruttato una diversa vulnerabilità informatica.