Milano, ucciso a 92 anni dal finto carabiniere: il video della fuga che incastra gli aggressori. Cosa emerge dalle indagini

Le telecamere hanno ripreso i due giovani di 19 e 22 anni mentre si allontanavano dall'abitazione di Nicola Luciano Re. Domani la decisione del gip sulla convalida dei fermi

Un cappellino bianco gettato in un’aiuola di viale Umbria, a Milano, è uno degli elementi raccolti dagli investigatori nell’inchiesta sulla morte di Nicola Luciano Re, il pensionato di 92 anni aggredito nella sua abitazione durante una truffa con la tecnica del finto carabiniere. A disfarsene sarebbe stato Hamdi Hassan, 19 anni, ripreso dalle telecamere di sorveglianza all’incrocio con via Muratori poco dopo le 15 del 27 ottobre. Accanto a lui c’era Mohamed Abouelfetouh, 22 anni. I due, entrambi di origine egiziana, si sono poi diretti verso via Tertulliano per prendere la metropolitana. Quel cappellino, recuperato dalla polizia nel cantiere dell’aiuola, è stato sottoposto ad accertamenti tecnico-biologici.

La truffa del finto carabiniere, poi l’aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani avrebbero convinto il 92enne a raccogliere i gioielli che custodiva in casa ricorrendo alla truffa del falso carabiniere. Mentre Hassan saliva nell’appartamento della vittima, Abouelfetouh sarebbe rimasto in strada a fare da palo. Quando il pensionato si è accorto del raggiro e ha cercato di difendersi, il 19enne lo avrebbe colpito alla testa, per poi fuggire con i gioielli. A trovare l’anziano a terra, ancora semicosciente, è stata poco dopo la figlia. Trasportato al Policlinico di Milano, il 92enne è morto il giorno successivo, il 28 ottobre.

Domani la decisione del giudice sul carcere

I due giovani sono stati fermati dalla polizia venerdì 13 novembre con le accuse, a vario titolo, di rapina aggravata e omicidio. Tra gli elementi agli atti dell’inchiesta della Squadra mobile figurano, oltre alle immagini delle telecamere e agli accertamenti sul cappellino, anche le intercettazioni delle conversazioni dei due in questura, prima del fermo. Il filmato della fuga rappresenta per gli inquirenti un riscontro della loro presenza nei pressi dell’abitazione della vittima il giorno dell’aggressione. Domani, lunedì 16 novembre, sarà depositata la decisione del gip di Milano sulla convalida dei fermi e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere.