Hacker 15enni rubavano identità digitali e carte di credito: nei loro pc anche i tutorial per entrare nel portale della Giustizia e fabbricare ordigni

La procura per i Minorenni di Bari ha chiuso le indagini su due giovani, oggi maggiorenni, accusati di frode informatica, sostituzione di persona e accesso abusivo a sistema informatico. Sui dispositivi sequestrati anche manuali per clonare carte e video su come usare il profilo di un carabiniere

Avevano appena 15 anni all’epoca dei fatti, ma gestivano un arsenale informatico capace di sottrarre identità digitali, svuotare conti e spiegare ad altri utenti come violare persino le piattaforme istituzionali. È quanto emerge dall’inchiesta della polizia postale coordinata dalla procura per i Minorenni di Bari, che nei giorni scorsi ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a due giovanissimi hacker pugliesi, oggi diventati maggiorenni. Secondo quanto riportato dall’edizione barese di Repubblica, i due sono accusati di aver rubato l’identità digitale di numerose vittime insieme ai loro dati sensibili, ai pin delle carte di credito, agli username e alle password.

Il furto di dati e i video tutorial per violare il portale della Giustizia

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, i due ragazzi non si limitavano a sfruttare in prima persona le vulnerabilità informatiche, ma distribuivano in rete consigli e video tutorial per insegnare ad altri come replicare gli attacchi. Tra i filmati diffusi ce n’era anche uno in cui veniva illustrato nel dettaglio come utilizzare il profilo di un esponente delle forze dell’ordine per accedere abusivamente al portale «notizie di reato» del ministero della Giustizia.

Le accuse e i manuali per fabbricare esplosivi

L’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni ha confermato la portata dell’attività dei due indagati. Nei loro archivi gli investigatori hanno rinvenuto software specifici per intercettare informazioni riservate, credenziali di account Facebook, numeri di telefono, indirizzi email, oltre a numeri di carte di credito completi dei relativi codici di sicurezza. Non mancavano manuali tecnici su come clonare le carte di pagamento e istruzioni su come accreditarsi presso il portale del dicastero di via Arenula sfruttando il nome di un carabiniere realmente esistente.

A destare ulteriore allarme tra gli investigatori è stato infine il ritrovamento, tra il materiale salvato sui device, di tutorial estremamente dettagliati su come fabbricare ordigni esplosivi artigianali. Pesante il quadro accusatorio contestato dalla procura minorile: i due devono rispondere a vario titolo di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, diffusione di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostituzione di persona, frode informatica e ricettazione.