Famiglia nel bosco, i legali dei Trevallion contestano i verbali dell’audizione dei figli: «Le risposte sono state orientate»

Gli avvocati denunciano discrepanze tra i video dell'audizione protetta dei bambini al Tribunale dei minori dell'Aquila e i verbali: «Diversi dalle trascrizioni originali»

Nuove contestazioni nella vicenda della cosiddetta «famiglia nel bosco». Al centro dell’ultima denuncia presentata dai legali ci sono i video dell’audizione protetta dei tre figli, svolta davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo la difesa – scrive il Corriere della Sera – durante l’ascolto sarebbero emerse «domande suggestive» e «discrepanze» tra le risposte effettive dei bambini e quanto riportato nei verbali.

Il confronto tra i video e i verbali: le discrepanze contestate dai legali

I legali, capitanati da Simone Pillon, contestano in particolare il comportamento del giudice onorario che ha condotto l’audizione, ipotizzando un «condizionamento delle dichiarazioni dei minori». Il confronto tra registrazioni e verbalizzazioni avrebbe evidenziato «omissioni, modifiche e ricostruzioni non fedeli delle risposte».

Uno degli esempi riguarda la domanda su cosa mancasse maggiormente ai bambini della loro vita precedente. Alla risposta «gli alberi, gli animali e anche il fiume», il giudice avrebbe chiesto se sentissero la mancanza di questi elementi più di quella dei genitori. La risposta dei bambini sarebbe stata «più i nostri genitori». Nel verbale definitivo, invece, la dichiarazione sarebbe stata riportata diversamente: «Ci mancano soprattutto gli animali e il fiume. Anche i nostri genitori». Per i legali della coppia, la modifica avrebbe alterato il significato delle dichiarazioni, ridimensionando il legame affettivo con i genitori.

Altre discrepanze riguarderebbero il racconto delle condizioni nella casa famiglia di Vasto. In particolare, alla frase dei bambini sul fatto di dormire da soli, sarebbe stata aggiunta l’espressione «senza problemi», che secondo la difesa non sarebbe mai stata pronunciata. Gli avvocati segnalano inoltre che alcune dichiarazioni importanti non sarebbero state approfondite. Tra queste, la risposta della figlia maggiore alla domanda su cosa desiderasse: «Vivere in libertà a casa nostra». Un’affermazione che, secondo i legali, non sarebbe stata seguita da ulteriori domande per chiarirne il significato.

Il nodo giudiziario dopo il no della Corte d’Appello al ricongiungimento

Contestata anche la scarsa attenzione riservata alle reazioni emotive e al linguaggio non verbale dei bambini, come silenzi, risate ed esitazioni. Anche le risposte sulla scuola, dicono i legali, sarebbero state riportate in maniera più netta rispetto alla registrazione, dove comparirebbero ripetuti «non lo so» e «credo».

La nuova iniziativa della difesa arriva a pochi giorni dalla decisione della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva respinto il ricorso dei legali, ritenendo positivo l’adattamento dei bambini alla casa famiglia e non disponendo, di conseguenza, un loro immediato ricongiungimento con i genitori. La madre, inoltre, non può più frequentare la casa famiglia dallo scorso marzo. Le accuse della difesa dovranno ora essere valutate nelle sedi competenti.

Foto copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | I genitori della “famiglia nel bosco”, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion al termine dell’incontro con il presidente del Senato a Roma, 25 marzo 2026