Rovescia un bicchiere d’acqua e sparisce con 1 milione di dollari in criptovalute: la truffa della donna misteriosa sul lago di Como

Durante l’incontro conclusivo di un affare da 25 milioni tra una società australiana e una svizzera una donna ha distratto i presenti rovesciando un bicchiere d’acqua ed è fuggita con la chiavetta dei codici per accedere a 1 milione di dollari in criptovalute

Un bicchiere rovesciato per distogliere l’attenzione dei presenti e due buste, una con dentro 1 milione di dollari in criptovalute e una vuota. Così si è compiuto il raggiro internazionale ai danni di una società australiana, messo a segno lo scorso 3 novembre in un prestigioso hotel affacciato sul lago di Como. Durante l’incontro conclusivo di un affare da 25 milioni di dollari, a cui avrebbero dovuto partecipare gli emissari della società mineraria, i rappresentanti di una società svizzera pronta a investire in una nuova miniera di rame in Australia e un uomo d’affari di Singapore collegato al telefono, l’intervento inatteso di una donna misteriosa ha cambiato le sorti della riunione. La donna ha rovesciato un bicchiere d’acqua, ha approfittato della confusione per scambiare le due buste ed è sparita con il bottino da 1 milione. Sulla vicenda indaga la procura di Como, come riporta La Provincia.

La vicenda all’origine della truffa

La vicenda ha origine in Australia, quando una società mineraria locale decide di investire in una nuova miniera di rame. Servono 25 milioni di dollari e scatta così la “caccia” agli investitori. All’appello risponde una società svizzera, che però pone una condizione: l’interesse da 1 milione deve esserle versato subito e non in contanti, ma in criptovalute. A quel punto entra in gioco una terza parte, un uomo di Singapore che si offre di prestare alla società australiana il milione da anticipare agli svizzeri, in cambio di una partecipazione ai guadagni dell’investimento. In un primo incontro tra le tre parti, a Roma lo scorso giugno, si stabilisce che le criptovalute verranno caricate su una chiavetta e che per accedervi serviranno un pin e una frase di 24 parole da inserire nella giusta sequenza. A ciascuna delle 24 parole (affidate a una parte) viene associato un numero (affidato a una seconda parte), mentre la sequenza finale resta in mano all’uomo di Singapore.

La truffa sul lago di Como

Cinque mesi dopo, le parti si ritrovano a Como per l’incontro conclusivo. Al posto dei rappresentanti svizzeri che fino a quel momento avevano condotto la trattativa, all’ultimo minuto si presenta una donna misteriosa. L’uomo di Singapore, che custodisce la sequenza delle parole, è collegato al telefono. Le parti verificano che il sistema funzioni con un pagamento di prova da 10 dollari in criptovalute:inseriscono pin, numeri, parole e sequenza. Il pagamento va a buon fine, tutto sembra in ordine e la chiavetta con i preziosi codici viene chiusa in una busta. È a quel punto, secondo quanto ricostruito in seguito, che la donna rovescia il bicchiere d’acqua, scambia le buste e si allontana con calma, con il milione di dollari nella borsetta. Nessuno si accorge di nulla finché non viene aperta la busta rimasta sul tavolo. Solo allora i presenti capiscono che la donna e le criptovalute si sono volatilizzate.

La denuncia e le indagini

Le vittime del raggiro, ovvero gli emissari della società australiana e l’uomo di Singapore, assistiti dall’avvocato Francesca Binaghi, si sono presentati in caserma per sporgere denuncia. Spetterà ora alla procura di Como ricostruire la vicenda. Molti i punti da chiarire, innanzitutto chi fosse a conoscenza dell’incontro e quale sia stata la dinamica che ha portato alla sostituzione degli emissari della società svizzera con la donna che ha messo a segno il colpo da 1 milione di dollari.