Come funziona la truffa della finta Polizia Municipale: «Paga 145 euro entro 48 ore»

Il messaggio minaccia di far salire la sanzione a 360 euro in caso di mancato pagamento e invita a cliccare su un link per effettuarlo subito. Non indica il nome del destinatario, la targa e neppure il luogo della presunta infrazione. Le dichiarazioni dei sindaci di Albavilla e Albese con Cassano (Como) che hanno lanciato l'allarme

Una mail con il logo PagoPA e l’intestazione “Polizia Municipale” chiede a chi la riceve di pagare 145 euro entro 48 ore per presunte violazioni del Codice della strada, tra cui in particolare un’infrazione in materia di sosta e parcheggio, che sarebbe stata rilevata da un sistema di monitoraggio urbano. In caso contrario, si legge nell’avviso, la sanzione salirà a 360 euro. Si tratta di una nuova truffa, che ha raggiunto le caselle di posta elettronica di alcuni cittadini. L’allarme è stato lanciato dai sindaci di Albavilla e di Albese con Cassano, in provincia di Como.

La nuova truffa su presunte violazioni del codice della strada

Il messaggio non indica il nome del destinatario, né la targa del veicolo e neppure la via in cui sarebbe stata commessa l’infrazione. Invita però chi lo riceve a «regolarizzare la propria posizione in modo semplice, rapido e conveniente» cliccando su un link, con il rischio che i dati personali e bancari finiscano così nelle mani dei truffatori. Per rendere la comunicazione più credibile, la mail riporta anche codici a barre e numeri di protocollo.

L’allarme lanciato dalla sindaca di Albavilla

La sindaca di Albavilla, Giuliana Castelnuovo, invita i cittadini a non aprire i link, a non effettuare pagamenti e a non fornire dati personali, bancari o delle carte di credito. Secondo Castelnuovo, inoltre, bisogna prestare particolare attenzione ai più anziani, potenzialmente più esposti a questo genere di raggiri. Per questo esorta tutti a condividere l’allerta con familiari, amici e parenti.

Le dichiarazioni del sindaco di Albese con Cassano

D’altra parte, il sindaco di Albese con Cassano, Alberto Gaffuri, sottolinea che «la sicurezza dei cittadini passa anche dall’informazione». Il primo cittadino richiama quindi l’importanza di conoscere il sistema burocratico: «Non si può disinteressarsene per poi cadere in errore. I verbali e le sanzioni non arrivano attraverso email anonime, ma attraverso canali ufficiali», conclude.