Con alcune e-mail alcuni truffatori avevano convinto la responsabile del personale a cambiare gli Iban di due lavoratori. Un bonifico da oltre 2.300 euro è andato a buon fine, mentre il secondo è stato bloccato. A far scoprire il raggiro sono stati gli stessi presunti truffatori, insistendo per ricevere il denaro

Si erano finti dipendenti di un’azienda per farsi accreditare gli stipendi sui propri conti correnti. E per un po’ il piano aveva funzionato. A tradirli, però, è stata la loro stessa insistenza: non vedendo arrivare tutti i soldi, hanno cominciato a inviare e-mail di sollecito all’ufficio del personale. Così una responsabile di un’azienda di San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, ha scoperto la truffa che ha portato alla denuncia di un 20enne e di una 26enne.

Le false e-mail e il bonifico bloccato

Tutto è cominciato l’estate scorsa con alcune e-mail arrivate all’ufficio del personale dell’azienda. A scrivere sembravano essere due dipendenti, che chiedevano di ricevere lo stipendio su un nuovo conto corrente. La responsabile, che in quel periodo riceveva molte richieste del genere, non ha sospettato nulla e ha modificato le coordinate bancarie. Così i truffatori sono riusciti a ricevere il denaro destinato ai lavoratori.

Il raggiro, però, è riuscito soltanto a metà. Un primo bonifico da oltre 2.300 euro è finito sul conto indicato nelle false comunicazioni. Il secondo, invece, pari a 2.100 euro e intestato al ragazzo, è stato respinto perché il conto di destinazione risultava già bloccato.

Le e-mail di sollecito e la scoperta

A quel punto, anziché fermarsi, i due hanno deciso di tornare a scrivere lamentandosi del mancato pagamento e sollecitando l’invio del denaro. La responsabile delle risorse umane, stupita dall’insistenza, aveva telefonato ai dipendenti chiedendo spiegazioni sul perché di quell’email. I veri lavoratori, però, avevano negato di aver chiesto modifiche dei dati bancari e richieste di pagamento. Così l’azienda ha capito che le precedenti comunicazioni erano false, denunciando l’accaduto ai carabinieri.

Seguendo i flussi di denaro e analizzando i documenti bancarie, e forze dell’ordine sono presto risalite ai conti dei due ventenni. Per loro l’accusa è di truffa continuata in concorso. La ragazza, residente a Torino, ha già precedenti per reati simili.