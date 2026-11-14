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La ballerina Veronica Peparini vittima di una truffa: «Così mi hanno svuotato il conto»

14 Novembre 2026 - 21:39 Alba Romano
La ballerina Veronica Peparini vittima di una truffa: «Così mi hanno svuotato il conto»
La ballerina ha raccontato a Verissimo di essere stata raggirata da un uomo che l'aveva contattata con il pretesto della scadenza del bancomat. Il truffatore sapeva anche chi fosse
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Una telefonata per avvisarla della scadenza del bancomat, la richiesta delle credenziali bancarie e, il giorno dopo, la scoperta di avere il conto corrente praticamente azzerato. La ballerina Veronica Peparini ha raccontato a Verissimo di essere stata vittima di una truffa telefonica. A convincerla a fornire i dati è stato un uomo che si era offerto di risolvere un problema legato alla spedizione della nuova carta. «Il mio problema era che la nuova carta sarebbe arrivata al vecchio indirizzo di casa. Poi mi ha detto: “Se mi dai i dati, ripristiniamo tutto quanto”. Io sono stata stupida, ho dato i dati dell’app della banca. Lui ha ripristinato tutto, l’ho fatto di getto. Mi aveva convinta», ha spiegato la ballerina, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi.

La scoperta del conto svuotato

Durante la conversazione, il truffatore le aveva anche chiesto se fosse davvero Veronica Peparini, «la ballerina», e di salutare sua figlia. Solo il giorno successivo la moglie di Andreas Müller si è accorta di essere stata raggirata. «Quando ho aperto l’app, c’erano quattro euro. Mi ha svuotato il conto», ha rivelato. L’uomo avrebbe effettuato diversi bonifici per sottrarle il denaro. «Non capisco se questa persona mi conoscesse. Adesso sono diventati bravissimi. Bisogna stare attenti, non date mai nessun dato», ha detto Peparini.

Mistero sulla somma rubata

Peparini non ha rivelato l’ammontare della somma sottratta, ma ha chiarito che si trattava comunque di denaro necessario per le spese quotidiane. «Non era una cifra importantissima, ma era comunque una cifra importante, nel senso che sono soldi che ti servono tutti i giorni. Tanto, comunque, non li avrei recuperati».

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