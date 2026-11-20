La 54enne, vicepresidente e amministratrice delegata di un'azienda del Varesotto, ha disposto cinque bonifici in quattro giorni. Solo dopo che la banca ha bloccato l'ultimo trasferimento, da quasi 79mila euro, si è rivolta ai carabinieri

Un uomo al telefono le dice che qualcuno sta cercando di rubare i soldi dai suoi conti correnti. Si presenta come un maresciallo dei carabinieri e le spiega che, per evitare il furto, deve trasferire il denaro su altri conti, apparentemente sicuri. Lei gli crede e nel giro di quattro giorni effettua quattro bonifici per oltre 200mila euro, prelevati dai risparmi personali e dalle casse dell’azienda di cui è amministratrice delegata. A fermare la truffa è la banca, che blocca un quinto trasferimento da quasi 79mila euro perché sul conto non ci sono più abbastanza soldi. La vittima è una manager di 54 anni, vicepresidente e Ceo di un’impresa del Varesotto.

La telefonata del finto maresciallo

Come ricostruisce Il Corriere della Sera, tutto comincia il 13 novembre, quando la donna riceve una telefonata da un uomo che si presenta come «Fabrizio Luigi Siana», maresciallo dei carabinieri del Comando provinciale di Milano. Il presunto militare le parla di un’aggressione patrimoniale in corso: qualcuno starebbe cercando di sottrarre il denaro depositato sui suoi conti bancari. Per metterlo al sicuro, le suggerisce di trasferirlo immediatamente su altri conti correnti. La manager segue le istruzioni. Lo stesso giorno dispone tre bonifici istantanei: 14.800 euro dal conto personale, altri 65.840 e 58.310 euro da quello aziendale. Il denaro finisce su conti intestati a presunti prestanome.

Il bonifico bloccato e la denuncia

Nei giorni successivi le richieste continuano. La donna dispone altri due bonifici: uno da 62.700 euro, che va a buon fine, e un altro da 78.670 euro. Quest’ultimo, però, viene respinto dalla banca perché il conto della società è ormai prosciugato. È a quel punto che la manager si confronta con i responsabili dell’istituto di credito e scopre di essere stata raggirata.

Il 17 novembre si presenta dai carabinieri per denunciare l’accaduto. I truffatori sono riusciti a sottrarle complessivamente 201.650 euro.Ora i militari stanno cercando di identificare l’uomo che si è spacciato per maresciallo e di risalire agli intestatari dei conti sui quali sono arrivati i bonifici. Resta da capire anche dove sia finito il denaro e se sia ancora possibile recuperarlo.