Tutto è partito da una telefonata che ha messo in allarme l'anziana di 79 anni. Lei che negli anni Settanta ha anche indossato i colori della Nazionale italian di nuoto ha dato ascolto a un finto militare. La donazione con gli oggetti che avevano più valore in casa, frutto delle sue vittorie in vasca

Quindici medaglie d’oro, conquistate in piscina oltre cinquant’anni fa e conservate per tutta la vita. le ha consegnato a uno sconosciuto che si era presentato come un finanziere. A Milano, un’ex campionessa di nuoto di 79 anni, che negli anni Sessanta aveva vestito anche la maglia azzurra, è stata vittima di una truffa nella sua abitazione. Oltre alle medaglie, i malviventi hanno portato via due Rolex e tre collane d’oro.

La telefonata del finto finanziere

Nel tardo pomeriggio di martedì 17 novembre, la donna ha ricevuto una telefonata da un finto militare della Guardia di finanza. Il truffatore dall’altra parte della cornetta le ha raccontato che una banda di ladri romeni aveva appena commesso una rapina e che nell’auto utilizzata per la fuga erano stati trovati i documenti d’identità dell’ex nuotatrice e del marito, anche lui 79enne.

Per potere escludere un loro coinvolgimento, ha spiegato il falso finanziere, sarebbe stato necessario controllare i gioielli della coppia per accertarsi che non provenissero dalla rapina. Un collega si sarebbe presentato poco dopo per ritirarli e sottoporli a tutti gli accertamenti del caso. La donna, spaventata dalla possibilità di finire sotto accusa, ha seguito le istruzioni raccogliendo gli oggetti di valore.

Le medaglie consegnate sul pianerottolo

Prima dell’arrivo del complice, i truffatori hanno anche convinto il marito a uscire di casa con una scusa. Quando il secondo uomo si è presentato alla porta, la 79enne era sola. Gli ha consegnato alcune scatole contenenti i gioielli, tra cui tre collane d’oro e due Rolex, e tutte le quindici medaglie d’oro conquistate durante la sua carriera agonistica.

Il malvivente si è allontanato con il bottino. Solo successivamente la coppia ha capito di essere stata raggirata e ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti sono arrivati nell’abitazione intorno alle 18.30. La donna ha fornito una prima descrizione dell’uomo, che sarebbe stato vestito di scuro. Il giorno seguente è stata sporta denuncia. Ora gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sicurezza intorno all’abitazione dell’ex azzurra per individuare il truffatore.

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