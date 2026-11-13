Verona, nasconde per quattro anni il cadavere della madre in camera da letto e incassa 100mila euro di pensione: patteggia sei mesi

La scoperta nel maggio 2023, quando gli agenti della polizia locale entrarono nell’appartamento di Borgo Milano. La donna era morta nel novembre 2018, ma il decesso non era mai stato denunciato

Ha vissuto per cinque anni con il corpo della madre morta, steso sul letto matrimoniale. Per tutto quel tempo, il figlio dell’anziana, oggi 64enne, aveva continuato a incassare la pensione della defunta, accumulando oltre 100mila euro. Poi, la scoperta della polizia locale di Verona nel maggio del 2023. Ora l’uomo ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, e una multa di mille euro.

La scoperta del cadavere nell’appartamento

Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti medico-legali, la donna, di 86 anni, era morta nel novembre 2018. Il figlio, però, non aveva mai denunciato il decesso. Aveva lasciato il corpo della madre in camera da letto, chiuso in una sacca per salme, continuando a frequentare l’appartamento. La scoperta delle forze dell’ordine avviene solo quattro anni e mezzo dopo. In seguito a una segnalazione, nel maggio del 2023, la polizia e i vigili del fuoco veronesi fecero irruzione nell’abitazione, trovando i resti dell’anziana in avanzato stato di decomposizione. Il giorno successivo il figlio si presentò spontaneamente agli agenti.

I 101mila euro di pensione e il patteggiamento

Come hanno rivelato gli investigatori, l’uomo aveva continuato a riscuotere la pensione della madre dalla morte nel 2018 fino al ritrovamento del cadavere nel 2023. In tutto aveva incassato 101.551 euro. La Procura di Verona aveva aperto un’indagine per truffa ai danni dell’Inps e occultamento di cadavere. Già nel marzo 2024 era emersa la volontà dell’uomo di patteggiare e risarcire l’istituto previdenziale. La vicenda giudiziaria si è ora conclusa con il patteggiamento a sei mesi di reclusione, pena sospesa, e il pagamento di una multa di mille euro.