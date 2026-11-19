Tutto comincia da un annuncio di vendita online e un incontro con potenziale acquirente. Poi arriva la dimostrazione. Al secondo appuntamento, però, il denaro consegnato dall’uomo sparisce nel nulla

Una banconota da 50 euro, due fogli di carta bianca, un liquido e una polverina. Pochi minuti e i 50 euro diventano 150. Almeno all’apparenza. Con questo trucco un uomo è riuscito una persona a consegnargli 44mila euro, promettendo di moltiplicarli con lo stesso procedimento. La squadra mobile di Lodi è risalita a due uomini, di circa 40 e 46 anni, ora indagati per truffa, sostituzione di persona e ricettazione.

Il trucco della banconota da 50 euro

Tutto è iniziato lo scorso ottobre con un annuncio di vendita online. La vittima è stato contattato dal presunto truffatore, che si era mostrato interessato all’acquisto. I due si erano dati appuntamento a Lodi. Dopo aver conquistato la fiducia del venditore, però, l’incontro ha preso una piega inaspettata: l’acquirente ha svelato un sistema per moltiplicare le banconote e, per dimostrarne l’efficacia, ha deciso di fare una dimostrazione sul momento. Ha preso una banconota da 50 euro, l’ha appoggiata tra due fogli di carta bianca e poi ha avvolto il tutto con carta da imballaggio. Poi ha versato sull’involucro un liquido e una polverina. Dopo qualche minuto, ha riaperto il pacchetto, mostrando tre banconote da 50 euro. Un gioco di prestigio che ha convinto il malcapitato di poter ottenere molto denaro con lo stesso metodo.

La consegna dei 44mila euro e la denuncia

I due hanno concordato un secondo appuntamento. In quell’occasione, la persona truffata ha consegnato all’uomo, questa volta in compagnia del complice, 44mila euro, aspettando di ricevere una somma maggiore. Ma il denaro non è mai arrivato. Quando ha capito di essere stato raggirato, l’uomo si è rivolto alla polizia di Lodi. Gli investigatori hanno ricostruito gli incontri e individuato i presunti responsabili. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.