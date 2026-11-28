A dieci mesi dalla tragedia arrestato l'amico dell'82enne Antonio Gatani, una delle tre vittime trovate in contrada Caristia. Ed è stata esclusa la legittima difesa

Si risolve a distanza di dieci mesi il mistero della strage avvenuta lo scorso 28 gennaio nei boschi di contrada Caristia a Montagnareale, nel Messinese, dove persero la vita tre cacciatori: l’82enne Antonio Gatani, originario di Patti, e i fratelli imprenditori edili Devis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, residenti a San Pier Niceto. Su disposizione della Procura di Patti, guidata da Andrea Apollonio, i carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, amico di Gatani, con l’accusa di omicidio volontario.

La ricostruzione della dinamica

Gli accertamenti scientifici condotti dai carabinieri del Ris, affiancati dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno permesso di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi durante la battuta di caccia. A esplodere il primo colpo sarebbe stato l’anziano Antonio Gatani, probabilmente ingannato dal rumore o dal movimento di un cespuglio e convinto di sparare a una preda. La rosa di pallettoni del suo fucile ha ucciso sul colpo Giuseppe Pino (la cui arma è l’unica a non aver sparato) e ferito il fratello Devis. Colpito, il ventiseienne ha imbracciato la propria carabina facendo fuoco verso Gatani e colpendolo mortalmente al torace.

Giunto nella radura in auto insieme a Gatani e rimasto pochi metri indietro, Agostino Segreto si è avvicinato rapidamente e ha sparato contro Devis Pino, già ferito a terra, per poi darsi alla fuga dopo aver raccolto i bossoli nel tentativo di cancellare le tracce.

Le prove balistiche e l’esclusione della legittima difesa

A incastrare l’indagato sono state le analisi balistiche e chimiche. I rilievi del Ris hanno infatti accertato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rilevati sul corpo del 26enne e quelli prodotti dall’arma di Segreto. Inoltre, gli esami hanno dimostrato che la borra — il contenitore dei pallettoni all’interno della cartuccia — non si è aperta, facendo sì che i piombini colpissero il bersaglio senza disperdersi.

Questo dettaglio tecnico prova che il colpo è stato esploso a distanza molto ravvicinata. Tale elemento, unito al fatto che Devis Pino fosse già gravemente ferito e dunque inoffensivo, ha portato gli inquirenti a escludere l’ipotesi della legittima difesa, configurando il reato di omicidio volontario.

Individuato già nelle prime fasi dell’inchiesta grazie alle testimonianze dei familiari di Gatani — che lo avevano visto partire con l’anziano la mattina della tragedia — Segreto era stato inizialmente ascoltato come persona informata sui fatti, fornendo mezze ammissioni prima di chiudersi nel silenzio.