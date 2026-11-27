Pippo Giordano, ex ispettore della Dia che compare nelle carte dell'inchiesta dello Squalo, spiega a Open cosa disse su Contorno e perché non trova nulla di male nel mantenere i rapporti con i pentiti. Poi dice cosa pensa del suicidio del Superpoliziotto. E rivela un aneddoto su di lui e Borsellino

Pippo Giordano è un ex ispettore della Direzione Investigativa Antimafia. Ha conosciuto Chinnici, Falcone e Borsellino. E ha lavorato alla Squadra Mobile di Palermo con Ninni Cassarà, Beppe Montana, Roberto Antiochia, Lillo Zucchetto e Natale Mondo. Ha raccontato la mafia di Matteo Messina Denaro nel podcast di Open dedicato a ‘U Siccu. Il suo nome compare nelle carte dell’inchiesta di Caltanissetta. In questa intervista esclusiva parla del suo rapporto con Gianni De Gennaro, delle intercettazioni nell’indagine e spiega perché secondo lui lo Squalo si è tolto la vita.

Le intercettazioni

Nel decreto di perquisizione si racconta di un suo dialogo con Franco Pacetto, braccio destro dello Squalo, riguardo Totuccio Contorno. Pacetto si lamenta di doverlo “seguire” per conto dello Squalo. Prima di entrare nel merito Giordano ci tiene a fare una premessa: « Ho conosciuto il dottor Gianni De Gennaro nel 1982 e, seppure con intervalli, ho lavorato con lui fino al 1994 alla DIA. Ci tengo a dire che mi sento un orgoglioso patriota siciliano romantico che ha combattuto la mafia, pur avendo conosciuto in gioventù la “crema” di Cosa nostra».

«Allo stesso modo, mi sento – come Gianni De Gennaro – un uomo d’onore della Polizia di Stato, perché il giuramento di fedeltà allo Stato non era per noi carta straccia. Riporto un brano della lettera che mi spedì quand’era direttore del DIS: “Caro Pippo, […] sapendo con quanta determinazione ti sei impegnato, come poliziotto, nella lotta alla mafia negli anni più caldi della storia siciliana e italiana, ti abbraccio”».

La telefonata

Poi parla della telefonata con Pacetto. «Tra me e lui c’è un’amicizia nata durante la permanenza alla DIA, e da allora siamo sempre rimasti in contatto. All’inizio del colloquio riferii a Franco i saluti che avevo mandato allo “Squalo” tramite l’ex direttore dell’FBI Louis Freeh. Avevo incontrato il dottor Freeh e altri amici dell’FBI, conosciuti durante una mia missione a New York, a Palermo al museo Falcone Borsellino. Poiché stava per partire alla volta di Roma, nel salutarci mi disse che in serata avrebbe cenato con De Gennaro; lo pregai di salutarmelo con affetto e mi assicurò che l’avrebbe fatto. Poi la conversazione si spostò su Salvatore Contorno, che conobbi nel 1982 quando ero alla Mobile di Palermo con Cassarà: sapendo che Pacetto era ancora in contatto con lui, lo pregai di salutarmelo».

Contorno

Nelle carte si scrive anche che Giordano racconta due aneddoti su Totuccio: una volta gli chiese una pistola e in cambio gli avrebbe portato «la testa di Scarpuzzedda» (soprannome del mafioso della cosca rivale Giuseppe Greco, ndr). In un’altra occasione il pentito voleva “fare casino” sotto casa di Alessandro Pansa, all’epoca alla direzione centrale della polizia criminale. Giordano però nega che le cose siano andate così: «No! Non raccontai l’aneddoto della pistola a Pacetto e l’episodio di Pansa: fu lui a rendermelo noto. Non ricordo in quale circostanza ho raccontato l’aneddoto di Totuccio Contorno, ma dovrebbe fare questa domanda alla procura di Caltanissetta, visto che l’hanno riportato. Tuttavia confermo la frase».

Un pentito non ancora pentito

Poi racconta che per capire il contesto «occorre andare agli anni della mattanza di Palermo, ovvero i primi anni Ottanta, quand’era più facile morire che vivere. Noi della sezione di Cassarà avevamo in consegna Totuccio Contorno che, è bene dirlo, non era un pentito. In un primo momento lo tenevamo al commissariato di Mondello; poi, a causa di una seria minaccia da parte di Cosa nostra, l’abbiamo spostato sopra la Mobile, dove era stato allestito un adeguato vano abitativo. In quell’arco temporale il dottor Falcone veniva spesso a trovarlo».

«A volte da solo e a volte insieme al dottor Beppe Montana, io e Contorno ci nascondevamo dentro un anonimo furgone e perlustravamo le vie di Palermo, Ciaculli e Brancaccio nella speranza di rintracciare Totò Riina, Michele Greco (da me conosciuto sin da quand’ero bambino) e altri latitanti come Pino Greco. Un giorno ci trovavamo in via Giafar, nel punto esatto in cui Contorno aveva subito un attentato a colpi di kalashnikov da parte di Giuseppe Lucchese e Pino “Scarpuzzedda” Greco. Raccontandomi con enfasi i dettagli, mi disse: “Giordano, dammi la calibro 9: esco e nel giro di due ore ti porto la testa di Scarpuzzedda”. Mi feci una sonora risata e gli risposi: “Non scherzare su queste cose”».

De Gennaro e i rapporti con Contorno

Ma Giordano ci tiene soprattutto a spiegare che non trova nulla di strano nel fatto che De Gennaro e Pacetto mantenessero rapporto con Contorno: «Nel corso della mia carriera ho conosciuto ben nove pentiti di Cosa nostra: Contorno, Buscetta, Calzetta, Marino Mannoia, Mutolo, Pino Marchese, Giovanni Drago, Gino La Barbera e Santino Di Matteo. Ebbene, con alcuni di loro sono in contatto ancora oggi. I cosiddetti pentiti non sono come i limoni che si spremono e poi si buttano nell’umido: sono persone che hanno avuto una vita criminale, ma sono pur sempre uomini che si sono affidati allo Stato. E i miei maestri Cassarà, De Gennaro, Falcone e Borsellino mi hanno insegnato che al primo posto nei rapporti dev’esserci sempre rispetto e umanità».

Chi era Gianni De Gennaro

Poi il poliziotto parla di De Gennaro: «Era un uomo dello Stato, adamantino: un galantuomo calabrese. Poche parole e tanti fatti. Tra noi c’era un rapporto di intensa fiducia e stima; quando mi rivolgevo a lui lo chiamavo semplicemente “Principale”. È stato un uomo schivo il cui concetto di appartenenza allo Stato non era di facciata. Oggi, nel variopinto mondo degli inquirenti e degli investigatori, non esistono figure come Cassarà, De Gennaro, Falcone e Borsellino: persone che rifiutarono teoremi o chiacchiere da bar. Per loro esistevano solo elementi fattuali, ed è stato così che si sono raggiunti risultati come Pizza Connection e il maxiprocesso».

Il depistaggio e il suicidio

Proprio per questo Giordano non vuole parlare delle accuse su Contorno e sulla latitanza a Palermo: «Non parlo mai di cose che non conosco». E nemmeno del comportamento di De Gennaro durante l’inchiesta, con la decisione di inviare un suo uomo per sincerarsi del silenzio di Contorno nei suoi confronti, distruggere carte che lo riguardavano e passarsi pizzini con i suoi collaboratori per aggirare le microspie: «Preferisco attendere l’esito delle indagini».

Sul suicidio invece una cosa ci tiene a dirla: «Conoscendolo, quanto scritto nella richiesta di arresto – “con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra” – e sul depistaggio di via D’Amelio avrà ucciso la sua anima ancor prima dell’estremo gesto. Sull’ipotesi di aver depistato, ricordo soltanto che De Gennaro e il dottor Borsellino, la mattina del 17 luglio 1992 in via Carlo Fea a Roma (sede della DIA), passeggiavano sottobraccio. Io ero lì con loro».