I pm indagano sull'evoluzione del rapporto dello Squalo con Giovanni Falcone prima di Capaci. E sulle otto pen drive trovate in casa di una collaboratrice. Le ultime parole sull'inchiesta agli avvocati e al figlio prima del suicidio. E il nodo del falso pentito Scarantino su via d'Amelio

Gli «errori» commessi «nell’adempimento del dovere». E gli «ordini che mi sono stati impartiti». Nelle poche frasi della lettera testamento di Gianni De Gennaro ci sono frasi in cui lo Squalo, discolpandosi dall’accusa di depistaggio per la strage di via d’Amelio, ammette qualcosa. Cosa? La procura di Caltanissetta vuole scoprirlo. E intanto ha depositato un rapporto di 527 pagine al tribunale del Riesame per insistere sugli arresti dei tre collaboratori del Superpoliziotto e di Totuccio Contorno. E i pm puntano l’attenzione anche sui pizzini che De Gennaro dava ai sottoposti per impartire gli ordini quando ha scoperto la microspia nel suo ufficio al Centro Studi Americani. Intanto gli investigatori scavano anche sull’evoluzione del suo rapporto con Giovanni Falcone. E sulle otto (e non due) pen drive trovate a Donatella Peruzzi.

De Gennaro, gli errori e gli ordini

Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca non parla ufficialmente. Ma, spiega oggi Repubblica, i dubbi sugli scritti di De Gennaro ci sono. L’udienza del Riesame è stata rinviata al 17 dicembre. Il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e la sostituta Nadia Caruso stanno lavorando con gli investigatori del Ros all’estrazione dei file dai supporti informatici. Poi ci sono i pizzini. Il primo messaggio partì il 15 maggio 2025, quando l’ex ispettore Francesco Pacetto informò la segretaria dell’ex capo della polizia che Contorno era stato convocato dai pm di Caltanissetta.

Contorno

Il Ros scrive nel rapporto: «Non sono stati mai compiutamente esplorati i collegamenti fra De Gennaro (il quale si autoaccuserà di una eclatante fuga di notizie), Salvatore Contorno e quella compagine imprenditoriale e politica, rappresentata da Silvio Berlusconi, che nel 1994 costituì, al termine del cosiddetto periodo stragista di Cosa nostra, il nuovo corso di governo per l’Italia». Il punto è sempre il ritorno di Contorno in Sicilia da latitante. E lo stesso De Gennaro ne aveva contezza all’epoca delle indagini. Il 20 maggio scorso, sussurrò all’ex questore Guido Longo (dopo aver lasciato in disparte i telefonini): «Grado (il cugino di Contorno, anche lui collaboratore di giustizia – ndr) lo sa. Ma io non dico niente».

I pizzini

Tra i pizzini ce ne sono alcuni descritti nelle indagini. «C’è scritto “Per Max”, è chiuso con le ciappette, con la colla», dicevano i suoi collaboratori. Il postino era l’agente della scorta Massimo Carnicelli. Franco Pacetto invece ha rivelato chi fece sapere a De Gennaro delle indagini: «Il procuratore nazionale suo amico gli ha detto: “Hai il telefono sotto controllo”. Quelli l’hanno ascoltato e questo se n’è andato in pensione». Un riferimento a Michele Prestipino. È mistero invece sulla talpa che ha fatto sapere a De Gennaro che aveva una microspia in ufficio. E anche altro: «L’unica cosa che ho saputo… che un ufficiale del Ros avrebbe detto che stanno chiudendo le indagini».

La famiglia

Intanto il Corriere della Sera scrive che la famiglia vuole la lettera scritta da De Gennaro prima di uccidersi. La famiglia chiede anche «che le lettere indirizzate, direttamente o indirettamente, ai familiari o a persone a essi vicine siano trattate con il massimo riserbo, e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto». In quella missiva lo Squalo rivendica di avere sempre «servito il mio Paese con onestà e lealtà» e di avere «assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno».

«Come Garlasco»

Nella riunione con i suoi legali Coppi, Bertorotta e il figlio Francesco avvocato civilista di venerdì 20 a Roma De Gennaro ripeteva una frase: «Finiremo come con Garlasco». Quando capì che una delle accuse passava per l’assunzione della figlia di La Barbera nei servizi segreti, disse quasi rassegnato: «Tanto a me mi devono sempre mettere in mezzo su tutto… perché quella avrà detto che l’ho aiutata per fare…». Secondo gli inquirenti, la sistemazione della figlia dell’ex questore (e non solo lei) era un debito da pagare in nome del «patto del silenzio» tra due vecchi investigatori. Su questo De Gennaro ha replicato: «Mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto».

Falcone e De Gennaro

Il Fatto Quotidiano invece riporta una serie di dichiarazioni di Gioacchino Genchi sul rapporto di De Gennaro con Falcone. Sebbene nel traffico telefonico del giudice non avesse trovato anomalie, avrebbe voluto acquisire anche quello di De Gennaro per il seguente motivo: «Perché volevo capire un attimo come si era evoluto il rapporto fra i due», ha detto in aula a Caltanissetta il 10 febbraio 2024, nel processo d’Appello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Dai tabulati del giudice emergeva «l’interruzione di rapporti con alcune persone con cui c’era una frequenza assidua nel passato», dice il 14 settembre 2015 al processo Capaci bis. Ma da quanto tempo si sarebbero interrotti? «Adesso non lo ricordo», dice l’ex consulente informatico nella stessa deposizione, per poi aggiungere: «Sicuramente diverse settimane prima», della strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Le otto pen drive

Il Messaggero invece fa sapere che sono otto e pen drive sequestrate dal Ros in casa di Donatella Peruzzi, la collaboratrice di De Gennaro indagata. I nomi, con i quali sono archiviati i documenti, in procura, fanno sperare che possano fornire elementi rilevanti per le indagini: “Contorno”, “Stragi”, “Stato-Mafia”. Secondo l’accusa, dietro la scelta dell’ex capo della mobile di Palermo Arnaldo La Barbera di «inventarsi» un pentito per allontanare le indagini dai veri responsabili, c’era una regia più ampia, che partiva da Roma e della quale De Gennaro avrebbe fatto parte.