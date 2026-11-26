La richiesta della famiglia con una nota firmata da uno dei figli del prefetto, morto suicida dopo essere finito indagato nell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio

I familiari di Gianni De Gennaro vogliono che la sua lettera aperta venga diffusa per intero. In una nota, auspicano che il testo, che l’ex capo della Polizia «avrebbe qualificato come il proprio testamento morale», «sia resa pubblica nella sua interezza». Il tutto, precisano, «nel rigoroso rispetto della legge» e «delle prerogative delle procure che hanno avviato le indagini» sulla sua morte. Ad anticipare diversi passaggi della lettera sono stati oggi 26 novembre sul Corriere della Sera la vicedirettrice Florenza Sarzanini e Giovanni Bianconi.

Come i familiari hanno saputo del testamento morale

A firmare il comunicato è Francesco De Gennaro, «anche a nome della propria famiglia». I parenti dell’ex prefetto spiegano di aver «avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa», nello stesso momento in cui veniva pubblicata. È successo anche con alcuni stralci della lettera, emersi nelle scorse ore: «sempre dagli organi di informazione» la famiglia ha appreso dell’esistenza di brani di quel testamento morale, che sarebbe stato «destinata a chi avesse voluto pubblicarla».

Perché le altre lettere dovrebbero restare riservate

Diversa è la posizione sugli scritti privati. Secondo la famiglia è «doveroso che le lettere di Gianni De Gennaro» rivolte, «direttamente o indirettamente», ai parenti o a persone a loro vicine siano gestite con il massimo riserbo. Il contenuto, aggiungono, non dovrebbe essere divulgato «in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto».

Quando potrebbe essere pubblicata la lettera di De Gennaro

Sui tempi si è espresso l’avvocato della famiglia, Francesco Bertorotta, all’uscita dalla procura di Grosseto. «Questo sarà un tema che si risolverà, spero, presto», ha detto ai cronisti a proposito del testo trovato nell’abitazione in Maremma dove De Gennaro si è tolto la vita. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il legale ha lasciato intendere che la pubblicazione potrebbe arrivare dopo alcuni esami specifici sulle lettere, tra cui le indagini dattiloscopiche e le verifiche sulla grafia.