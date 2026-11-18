L'incidente è avvenuto stamattina, mercoledì 18 novembre, nei boschi dell'entroterra di Savona a Quintiliano. Le vittime hanno rispettivamente 26 e 70 anni. Sarebbe stato quest'ultimo a sparare

Giuseppe Ghiso, 70 anni, avrebbe sparato a suo nipote, Emilio Ghiso di 26, scambiandolo per un cinghiale, poi, una volta resosi conto dell’errore si sarebbe tolto la vita. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei soccorritori intervenuti questa mattina, mercoledì 18 novembre, nei boschi dell’entroterra di Savona a Quintiliano. Sul posto, riporta Il Secolo XIX, sono intervenuti i militari ella Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Anche se le indagini sono ancora in corso, secondo una prima ricostruzione lo zio avrebbe sparato ai cinghiali, colpendo per errore il nipote. Resosi conto del tragico errore, avrebbe rivolto il fucile verso se stesso, uccidendosi.

La frequenza degli incidenti di caccia

Gli incidenti di caccia sono abbastanza frequenti. L’Associazione Vittime della Caccia, che monitora il fenomeno attraverso il proprio osservatorio indipendente ha registrato nella stagione venatoria appena trascorsa, cioè quella in cui la caccia è consentita per legge, 10 morti e 23 feriti tra i cacciatori, a cui si aggiungono 2 vittime e 11 feriti tra coloro che non stavano partecipando direttamente alla caccia.