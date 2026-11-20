La ricostruzione dell'incidente che ha portato al suicidio del cugino della vittima: «Si è trattata di una tragica e assurda fatalità»

Emilio Ghiso è il 27enne ucciso durante una battuta di caccia mercoledì 18 novembre nel boschi di Quiliano, nel Savonese. A sparare è stato Giuseppe Ghiso, 79 anni, che poi si è tolto la vita. «Giuseppe non ha scambiato mio cugino per un cinghiale. Ha sparato, ha mancato l’animale e il proiettile ha proseguito per altri 80 metri circa, colpendo Emilio. Si è trattata di una tragica e assurda fatalità», racconta un altro cugino che si chiama Alfio a La Stampa.

La battuta di caccia

Anche Alfio era impegnato in una battuta di caccia. E insieme c’era anche il padre di Emilio, Roberto. Erano partiti insieme da casa, a Quiliano. Sono stati tra i primi a raggiungere il luogo della morte. Giuseppe era in pensione da tempo dopo aver lavorato alle ferrovie: «Renato (era soprannominato così, ndr) era una gran brava persona. È un’incredibile tragedia, non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo». Secondo Francesco Coccia di Federcaccia Savona «era una persona attenta, scrupolosa. Non mancava mai di indossare gli indumenti di sicurezza, perché sapeva quanto la caccia potesse essere pericolosa».

Il dolore

Secondo la ricostruzione fornita da chi era nel bosco dopo aver colpito Emilio Giuseppe ha avvertito con la radio gli altri cacciatori. Poi, dopo aver camminato un paio di metri, si è sparato: «Quando ha capito cos’era successo non ha retto al dolore – spiega Marino Ferraro, presidente di Federcaccia Savona -, non avrebbe più avuto coraggio di guardare negli occhi il padre del ragazzo». Federcaccia ha espresso la propria vicinanza alle famiglie: «Siamo vicini alle famiglie in questo terribile momento. Ci auguriamo, pur consapevoli che troppo spesso questa speranza resta disattesa, che si eviti il consueto e indegno sciacallaggio sui social: insulti, commenti disumani ed espressioni di esultanza per la morte di persone solo perché cacciatori. Il dolore e la morte meritano rispetto».