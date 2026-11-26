Di lei il titolare della concessionaria d'auto si fidava ciecamente, al punto da affidarle il totale accesso ai conti correnti della società. Anche perché doveva pagare gli stipendi ai dipendenti. Per sé però si è fatta scappare la mano per quasi 36 mesi, con tanto di prelievi dalla cassa messi direttamente in tasca

Per tre anni è riuscita a raddoppiarsi lo stipendio senza che nessuno se ne accorgesse all’interno della concessionaria in cui era stata assunta. Anche perché chi avrebbe dovuto vigilare sulle buste paga era proprio lei, che aveva l’autorizzazione ad accedere ai conti dell’azienda per pagare gli stipendi. Come ricostruisce Francesco Sergio sul Corriere del Veneto. La donna, una 62enne veronese, incensurata, è indagata per appropriazione indebita. Era entrata nella concessionaria di auto di Soave nel mese di marzo di tre anni fa, come impiegata amministrativa e contabile, e tramite i conti correnti della società provvedeva anche a pagare i fornitori.

Quanti soldi sarebbero spariti dalla concessionaria di Soave

Secondo le ipotesi investigative, l’impiegata avrebbe usato le proprie credenziali bancarie per accreditarsi stipendi doppi. A questo si aggiungerebbero i contanti prelevati dalla cassa e alcuni buoni carburante, per un ammanco totale di oltre 48 mila euro. I sospetti su di lei circolavano da diverso tempo e nelle scorse settimane il titolare, ormai esasperato, ha presentato denuncia ai carabinieri di Soave. Il giorno successivo ha fatto installare una telecamera di videosorveglianza puntata sulla scrivania della dipendente, con l’obiettivo di sorprenderla sul fatto. Le immagini avrebbero così documentato quattro sottrazioni tra denaro e buoni.

Come è stata scoperta e arrestata la dipendente

Uno degli episodi risalirebbe a pochi giorni fa, quando la moglie del proprietario ha consegnato alla 62enne 775 euro. Una parte della somma era destinata a un dipendente e andava messa in una busta insieme a un buono carburante, mentre 350 euro dovevano finire nel fondo cassa per i fornitori. L’impiegata avrebbe invece tenuto il denaro per sé, nascondendolo nella borsa. La moglie del titolare ha seguito la scena in diretta sul proprio smartphone. Sono quindi stati allertati i militari dell’Arma, che hanno ricevuto i filmati su una chiavetta Usb. I 350 euro sono stati recuperati e la donna è stata arrestata in flagranza, per poi finire ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. Il giudice Luciano Gorra ha successivamente convalidato l’arresto per direttissima e l’ha rimessa in libertà. Il processo riprenderà nei prossimi mesi.

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