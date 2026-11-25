L'uomo era stato filmato da un passeggero nel Potentino. Il Tribunale ha annullato la sospensione decisa dal consiglio di disciplina pesando anche i numerosi precedenti del dipendente

È legittimo il licenziamento dell’autista della Sita Sud ripreso da un passeggero mentre guidava un autobus di linea in bermuda, infradito e con il telefono in mano. Lo ha stabilito il Tribunale di Potenza, dando ragione all’azienda di trasporti di Putignano (Bari) e pesando nella decisione anche il lungo elenco di precedenti disciplinari del dipendente, tra cui due sospensioni già subite. L’episodio risale al 7 agosto 2024, lungo la tratta Melfi-Rapolla-Lavello, nel Potentino. Come ricostruito dal Quotidiano del Sud, dopo il licenziamento deciso dall’azienda a settembre, il consiglio di disciplina aveva accolto il ricorso del lavoratore derubricando la sanzione a una retrocessione o a trenta giorni di sospensione. Una scelta che il giudice Eugenio Facciolla ha però annullato su ricorso della società, giudicandola «manifestamente illogica e contraddittoria».

Pesa anche il danno d’immagine

Davanti alle contestazioni – che includevano anche un ritardo sul turno e una fermata saltata, oggetto di un reclamo – il conducente non aveva negato l’accaduto, giustificando l’abbigliamento informale con l’aver sporcato la divisa per un’urgenza fisiologica e ammettendo l’uso del cellulare. Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato ha sottolineato che l’assenza di incidenti non attenua la gravità di una condotta oggettivamente pericolosa per passeggeri e automobilisti, aggravata dal danno d’immagine causato dalla diffusione del video. Il Tribunale ha infine evidenziato come il consiglio di disciplina avesse ignorato i numerosi richiami per ritardi e corse saltate già presenti nel fascicolo del lavoratore, elementi che rendevano fondata la definizione di «trasgressore abituale» attribuita dall’azienda.