Secondo il meteorologo Mario Giuliacci dopo un weekend di maltempo, dal primo dicembre è previsto un forte calo delle temperature

Dal primo dicembre avrà inizio l’inverno climatico, con tre settimane di anticipo rispetto a quello astronomico. A tracciare le previsioni dei prossimi 10-15 giorni è il meteorologo Mario Giuliacci. Secondo l’esperto dopo un weekend ancora instabile al Sud, le temperature crolleranno, con neve prevista tra il 5 e il 6 dicembre sull’Appennino adriatico, sul Vesuvio e sull’Etna.

Dal maltempo al calo delle temperature

Dopo un weekend di piogge e maltempo, infatti, le temperature scenderanno fino a 7 gradi entro giovedì 3 dicembre. Secondo Giuliacci, inoltre, entro il 10 dicembre arriveranno quattro discese di aria fredda dai bordi del circolo polare verso i Balcani. Per la prima settimana di dicembre bisognerà quindi fare i conti con il freddo, ma diminuiranno le piogge. Il calo delle temperature riguarderà prevalentemente il Nord Italia e la costa adriatica.

Prevista anche neve al Sud

Infine, è prevista neve. Già entro il 5-6 dicembre le correnti fredde dei Balcani imbiancheranno tutto il versante adriatico dell’Appennino, dall’Emilia fino alle Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e le catene in Calabria. Nevicherà perfino sul Vesuvio e sull’Etna.