Negli scatti fotografici delle agenzie presenti, Putin viene accompagnato da un funzionario che però non presenta tali dimensioni

Durante la visita di Putin in Cina, il presidente russo sarebbe stato accolto da un funzionario cinese molto alto. A mostrare la scena è una foto in cui la differenza di altezza tra i due appare enorme, ma l’immagine non corrisponde a realtà. Di fatto, nella foto diffusa dal Cremlino la differenza d’altezza è decisamente minore.

Come circola la foto falsa

Secondo il testo che accompagna l’immagine, Putin sarebbe consapevole della propria bassa statura e Pechino avrebbe mandato all’aeroporto il membro più alto del Comitato Centrale del Partito Comunista.

Perché la foto non corrisponde all’originale

La foto originale, attribuita a Vladimir Smirnov dell’agenzia Tass, mostra Putin sul tappeto rosso accanto al funzionario con uno scarto di altezza molto più contenuto.

Anche nello scatto di Getty pubblicato dal New York Post il funzionario, indicato dal quotidiano come Cai Qi, è più alto di Putin, ma non in modo così sproporzionato.

Infine, l’immagine virale, quella usata per deridere il leader russo, presenta il watermark di SynthID.

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