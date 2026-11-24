Il video del Colosseo allagato non corrisponde alla realtà
In un post su Facebook del 14 novembre circola un video con una strada trasformata in un fiume di acqua davanti al Colosseo, con auto bloccate dalla corrente. Viene presentato come ripreso a Roma durante un’alluvione, ma in realtà la scena non corrisponde ai luoghi attorno al Colosseo. Di fatto, la mappa satellitare dell’area non mostra una strada come quella ripresa.
Il video circola anche su Instagram, dove l’account Sunnahbubettino227 lo ha pubblicato il 14 novembre con la sola didascalia «Roma».
Il nome dell’account compare all’interno della copia rilanciata il giorno dopo da un altro profilo, che parla di strade trasformate in fiumi.
Perché la scena non può essere stata ripresa accanto al Colosseo
Confrontando il video con la mappa satellitare di Google Maps, il Colosseo è circondato da piazza del Colosseo, via Sacra, via Nicola Salvi e via di San Giovanni in Laterano. Nessuna di queste strade coincide con la scena ritratta nel video.
L’area più probabile potrebbe essere via Nicola Salvi, dove è visibile la facciata del Colosseo più vicina a quella del video.
Tuttavia, confrontando con Street View, risulta impossibile che il video sia stato ripreso da quell’angolazione.
Nessun riscontro e l’IA
Non si riscontrano watermark che indichino la generazione del video tramite le IA di Google, OpenAI, NVidia o Kakao, leggibile attraverso il servizio di verifica SynthID. Questo non esclude che la scena sia stata generata con un’altra intelligenza artificiale, in quanto la scena non trova riscontro in riprese fotografiche o video, né di utenti né di agenzie.
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