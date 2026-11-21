La clip riguarda l'incontro del 31 agosto 2026, al vertice SCO in Kirghizistan, ed è stata alterata con l'intelligenza artificiale

Circola un video secondo cui Xi Jinping avrebbe lasciato Vladimir Putin con la mano tesa, durante la visita del leader russo in Cina. La scena viene presentata come un affronto diplomatico, un’umiliazione mondiale nei confronti del leader russo, ma si tratta di una falsa notizia. Infatti, la clip è stata modificata con l’IA. La scena, inoltre, non riguarda nemmeno il recente incontro con Xi e Trump a Shenzhen.

Il video del presunto rifiuto e il post che lo accompagna

Nel filmato Putin, in abito scuro, avanza con la mano tesa verso Xi Jinping, davanti alle bandiere di Russia e Cina. Xi resta fermo, senza ricambiare il gesto.

Il video originale mostra Putin e Xi che si stringono la mano

La scena non riguarda affatto il recente incontro in Cina, con protagonisti Putin, Xi e Trump. La scena originale è consultabile in un Short pubblicato dal canale YouTube di CNBC-TV18 il 31 agosto 2026, che documenta l’incontro tra i due presidenti a Bishkek, in Kirghizistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), un’organizzazione intergovernativa di cui fanno parte, tra gli altri, Russia e Cina.

Nello Short, Putin e Xi si stringono la mano, e il video riporta anche una fotografia della stretta di mano, con i due che sorridono davanti agli obiettivi.

Il video alterato era stato condiviso da un account satirico su X

La versione modificata risulta pubblicata il 18 novembre sul post di un account satirico su X, “Bill” (@Av8r07), accompagnata dall’indicazione che si tratta di un contenuto realizzato con l’IA.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.