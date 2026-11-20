La bandiera palestinese nella clip contiene un'allucinazione tipica delle intelligenze artificiali

Circola un video, o singoli fotogrammi estratti da esso, in cui dei soldati israeliani bagnano con una bottiglia d’acqua una bambina palestinese rannicchiata a terra tra le macerie, ridendo. La clip contiene alcune anomalie, trattandosi di una scena generata con l’IA.

Il fotogramma e il canale Youtube di News

Le immagini vengono condivise con commenti come il seguente: «Secondo come commenterete la foto, grazie alla meloni e ai suoi giannizzeri, potete essere perseguiti per legge e risponderne penalmente… Questa è oggi l’Italia..».

Il contenuto è stato condiviso in un post su Facebook che porta Il fotogramma presenta la grafica di HPG24 News, un canale Youtube del Bangladesh, dove troviamo altri video generati con l’IA.

Le bandiere palestinesi con la stella di David

Nel video, privo della grafica di HPG24 News e pubblicato dall’account «Mohammed Abu-ghosh», è possibile notare le bandiere palestinese con un’anomalia tipica delle allucinazioni dell’IA. Di fatto, al centro della bandiera è presente la stella di David.

La bandiera della Palestina, infatti, è composta da tre bande orizzontali, nera, bianca e verde, con un triangolo rosso dal lato dell’asta, e non contiene stelle né altri simboli.

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