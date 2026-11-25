Una clip, diffusa dall'account X Iran Screenshot, accusa i media occidentali di raccontare solo una parte della storia, ma lo fa in maniera fuorviante

Il 23 novembre la cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata frustata 74 volte a Qom, insieme a quattro membri del suo team, per un concerto tenuto l’11 dicembre 2024, in diretta su YouTube, in cui si è esibita senza velo. Secondo le autorità iraniane, il reato commesso è di aver offeso la pubblica decenza, producendo e diffondendo contenuti che definiscono «volgari e immorali». Oltre alle 74 frustate, il tribunale ha condannato nove persone legate al concerto a due anni di divieto di espatrio e a due anni di divieto di attività artistica. Un video su X sostiene però che i media occidentali abbiano raccontato solo una parte della storia, ma non è così.

Il video che ha rilanciato il caso su X

Il 25 novembre un video pubblicato su X dall’account @iranscreenshot ha riproposto la vicenda, sostenendo che i media occidentali raccontino la storia in modo incompleto. L’argomento è costruito, in tre passaggi, in modo da presentare il caso del velo come un elemento secondario, e persino non decisivo, della condanna.

Il primo passaggio riguarda i quattro uomini della band, condannati alla stessa pena, citati per indicare che il velo non sarebbe il punto focale della vicenda. Per rafforzare l’idea, il secondo passaggio riporta il caso di un’altra donna che avrebbe cantato senza hijab in un caffè e che se la sarebbe cavata con una multa e servizi socialmente utili.

Nel terzo e ultimo passaggio, l’autore sostiene che il concerto di Ahmadi sarebbe stato girato in un sito storico di una città religiosa, facendo un paragone con il Vaticano, in un momento di tensione politica. I giudici, secondo questa narrazione, avrebbero quindi punito l’esibizione in quanto sfida deliberata alla legge iraniana, e non perché Ahmadi si era esibita senza velo.

Il velo non è stato un elemento secondario o non determinante

Secondo Radio Farda, che riporta la motivazione della condanna, il giudice ha scritto che la decisione non si fonda solo sull’assenza di hijab di Ahmadi. Per la corte, a essere contestata è anche la produzione e la diffusione di un’opera destinata al pubblico. Già nel 2024 il Centro media della magistratura aveva dichiarato, come ricorda il media iraniano Tabnak, che l’esibizione era avvenuta senza permesso legale e senza rispetto delle norme religiose.

Il velo, quindi, non può essere liquidato come un elemento secondario o non determinante. La stessa motivazione, riferita da Radio Farda, descrive la tenuta di Ahmadi come priva di hijab religioso e la definisce seminuda. Il giudice precisa, inoltre, che la sentenza non si basa soltanto sull’assenza del velo, e questo significa che quell’assenza fa parte della contestazione, non che sia irrilevante. Infine, secondo la motivazione, la responsabilità è stata estesa ai musicisti e alla produzione del contenuto, nel quale la cantante appariva senza velo.

L’accusa mossa contro i media occidentali, da parte dell’autore del video su X, di aver omesso i quattro del team, non è fondata. Il team della cantante e la pena sono stati citati da CNN (anche nel titolo), France 24 ed Euronews, e anche dalla presidente dell’Assemblée nationale francese, Yaël Braun-Pivet, nel suo messaggio di solidarietà su X.

Un ultimo punto riguarda il luogo. Deir-e Gachin, dove Parastoo Ahmadi e il suo team si sono esibiti, è un caravanserraglio storico, a circa 80 chilometri da Qom, e non risulta un luogo di culto.