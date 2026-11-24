Il parallelismo proposto sui social si basa su due scene mai fotografate

Il 19 novembre Trump, Putin e Xi si sono incontrati a Shenzhen, al vertice APEC. Sui social circolano due immagini sovrapposte, con sopra in bianco e nero uno scatto di Hitler, Mussolini e quello che pare essere il generale giapponese Hideki Tōjō, e in basso i tre presidenti nella stessa posa. Entrambe non sono reali, ma immagini generate con l’IA.

Perché le due immagini non sono fotografie reali

Sottoponendo la prima immagine, quella in bianco e nero con Hitler e Mussolini, al sistema di rilevamento di OpenAI, questa risulta generata con l’intelligenza artificiale.

Anche la seconda immagine, quella che ritrae gli odierni leader, risulta generata con l’intelligenza artificiale.

Inoltre, la cravatta di Trump durante il vertice in Cina era blu, non rossa come nell’immagine generata.

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