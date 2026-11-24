Il video della deputata lettone che rimuove la bandiera ucraina è alterato con l’IA
Il 17 novembre la deputata lettone Jūlija Stepaņenko ha portato una bandiera della Lettonia nell’aula del Parlamento, come ricostruito da Re:Baltica. Sui social, circola un video in cui si vede la deputata con un’enorme bandiera lettone, per poi vederla togliere dalla tribuna quella ucraina. Non è una scena reale, ma un video alterato con l’IA.
Chi ha diffuso il video alterato con l’IA
Il video è stato pubblicato su TikTok dall’account RaimixR (@raimix01), con la didascalia «Karogs tribīne» e il tag di Jūlija Stepaņenko. In basso alla didascalia, l’utente ha posto l’etichetta che indica la generazione con l’IA del video.
Il video è generato con l’IA e l’originale non contiene la scena
Del caso se ne sono occupati anche i colleghi lettoni di Re:Baltica. Il video originale è stato pubblicato il 19 novembre sulla pagina Facebook della deputata, con la didascalia «Divi karogi tribīnē» (in lettone, due bandiere sulla tribuna).
Mettendo a confronto i fotogrammi, i vestiti dei protagonisti e la posizione delle bottiglie sullo sfondo coincidono con quelli del video alterato. La bandiera lettone, inoltre, è più piccola nel video originale.
Secondo Re:Baltica, in aula la deputata ha sostenuto che sulla tribuna ci fossero due bandiere equivalenti e che ne servisse una terza. Il presidente del Parlamento lettone, Edvards Smiltēns, ha risposto che la bandiera ucraina resta dov’è, per decisione del Presidium.
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