Il filmato originale di Jūlija Stepaņenko non riprende la scena diventata virale sui social

Il 17 novembre la deputata lettone Jūlija Stepaņenko ha portato una bandiera della Lettonia nell’aula del Parlamento, come ricostruito da Re:Baltica. Sui social, circola un video in cui si vede la deputata con un’enorme bandiera lettone, per poi vederla togliere dalla tribuna quella ucraina. Non è una scena reale, ma un video alterato con l’IA.

Chi ha diffuso il video alterato con l’IA

Il video è stato pubblicato su TikTok dall’account RaimixR (@raimix01), con la didascalia «Karogs tribīne» e il tag di Jūlija Stepaņenko. In basso alla didascalia, l’utente ha posto l’etichetta che indica la generazione con l’IA del video.

Il video è generato con l’IA e l’originale non contiene la scena

Del caso se ne sono occupati anche i colleghi lettoni di Re:Baltica. Il video originale è stato pubblicato il 19 novembre sulla pagina Facebook della deputata, con la didascalia «Divi karogi tribīnē» (in lettone, due bandiere sulla tribuna).

Mettendo a confronto i fotogrammi, i vestiti dei protagonisti e la posizione delle bottiglie sullo sfondo coincidono con quelli del video alterato. La bandiera lettone, inoltre, è più piccola nel video originale.

Secondo Re:Baltica, in aula la deputata ha sostenuto che sulla tribuna ci fossero due bandiere equivalenti e che ne servisse una terza. Il presidente del Parlamento lettone, Edvards Smiltēns, ha risposto che la bandiera ucraina resta dov’è, per decisione del Presidium.

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