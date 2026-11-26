Il video dei coloni israeliani che rubano le pecore ai palestinesi è generato con l’IA
Le violenze dei coloni contro i pastori sono documentate, come l’assalto del dicembre 2025 vicino a Hebron. Circola però un video di uomini a volto coperto che caricano pecore su un pick-up davanti a soldati israeliani, presentato come furto dei coloni. In realtà, si tratta di un video generato con l’IA che contiene alcuni dei tipici errori generativi.
Cosa indica che il video è stato generato con l’IA
Il video proviene da una galleria pubblicata da un account indonesiano di nome Puguh Andrianto. Nel post che condivide il reel originale riporta l’etichetta con cui Meta segnala i contenuti generati con l’IA.
Il video contiene poi tre anomalie, come i colpi di mazza che colpiscono le pecore, che non reagiscono. Un’ulteriore conferma è la presenza del watermark SynthID, rilevato dal tool di verifica che identifica i contenuti generati dagli strumenti di Google e OpenAI.
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